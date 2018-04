Bruno Genesio vit-il ses dernières semaines sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais ? La question reste entière alors que les Gones sont lancés dans un sprint final avec l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille dans la lutte pour la 2e voire la 3e place. Le Parisien explique que la direction rhodanienne attend que son coach se positionne clairement au sujet de son avenir pour entamer d’éventuelles négociations avec d’autres entraîneurs.

L’heure serait à une séparation entre le technicien lyonnais et son club de toujours après un exercice une nouvelle fois usant. Dans le même temps, la publication indique qu’un autre entraîneur, justement, assure lui se rapprocher de l’OL. Claudio Ranieri a ainsi laissé entendre à des membres de son staff du côté du FC Nantes que son départ chez les pensionnaires du Groupama Stadium était « en très bonne voie ». Mais ce n’est pas tout.

Ranieri se voit déjà à l’OL !

Le Parisien croit également savoir que l’Italien, sous contrat jusqu’en juin 2019, a fait part de son souhait de partir à l’issue de la saison à la direction des Canaris. Les bons résultats sportifs (8e position au classement) ne suffisent pas à cacher les mésententes entre les décideurs et l’entraîneur, au sujet notamment de la promotion des jeunes du centre de formation.

L’OL, qui a placé le Transalpin sur sa short-list, est donc fixé mais devra la jouer fine. Après avoir déjà soufflé le capitaine nantais Léo Dubois, en fin de contrat, le club septuple champion de France ne voudra pas froisser son homologue, d’autant que se profile un choc entre les deux formations, fin avril, pour le compte de la 35e journée de L1. À ce moment-là, on en saura sans doute plus sur les intentions de Bruno Genesio et l’OL. Claudio Ranieri, lui, semble déjà savoir ce qu’il veut.