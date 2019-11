Le cas Edinson Cavani (32 ans) occupe tous les esprits. Ce jeudi, en conférence de presse au centre d’entraînement Ooredoo, Thomas Tuchel a ainsi été interrogé à plusieurs reprises sur la situation de son attaquant, tant sur le plan de l’état d’esprit que sur le plan technico-tactique. Mais si l’Allemand a déclaré compter sur lui, el Matador, lui, sent que quelque chose se trame dans son dos.

Selon L’Équipe, l’international uruguayen (114 sélections, 48 réalisations) craint que le discours de son coach ne soit qu’une façade publique et, qu’en interne, « les dés soient pipés ». En résumé, le natif de Salto redoute que la direction du Paris SG ait déjà prévu son départ en fin de saison, à l’issue de son contrat (juin 2020), et ne lui offre que des bouts de matches ou des rencontres à enjeu moindre d’ici là.

Une concurrence pipée

L’ancien Napolitain, qui se bat comme un beau diable à l’entraînement pour retrouver sa meilleure condition physique et sa place de n° 9, semble croire que la concurrence avec Mauro Icardi (26 ans), plus jeune et très efficace depuis son arrivée dans la capitale, n’existe pas vraiment et que l’Argentin a les faveurs et du staff technique et de l’état-major parisien.

Si tous les attaquants sont à disposition de TT, à condition physique égale, Edi a bien peur de ne pas être un des trois premiers choix. Et quand on sait que le technicien parisien privilégie un 4-3-3, le meilleur buteur de l’histoire du club se prépare donc à souvent être sur le banc pour le reste de la saison. Les doutes d’Edinson Cavani se confirmeront-ils ?