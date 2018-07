Plus le temps avance, plus Cristiano Ronaldo se rapproche de la Juventus et donc s’éloigne du Real Madrid. Ce matin, Marca nous apprenait que le quintuple Ballon d’Or avait été fou de rage lorsqu’il avait appris qu’il ne valait que 100 millions d’euros aux yeux des Merengues. Record avançait que le transfert n’était qu’une question d’heures et que CR7 sera bel et bien un joueur de la Vieille Dame l’année prochaine avec un salaire estimé à 30 millions d’euros par saison.

Mais à chaque grand transfert, le marché s’agite. En effet, on imagine mal le Real Madrid rester de marbre après avoir perdu sa star tout comme le FC Barcelone l’année passée avec le départ de Neymar et l’arrivée de Dembélé ou, plus tardivement, celle de Philippe Coutinho. Ainsi, les cartes pourraient forcément être rebattues d’autant que la Casa Blanca va bénéficier d’une jolie rentrée d’argent si, bien évidemment, ce mouvement se conclut dans les jours qui viennent.

Le Real va-t-il accélérer sur Neymar ?

Ainsi la Gazzetta dello Sport et As estiment que le Real Madrid pourrait se tourner vers Neymar dès cet été pour palier ce départ. « Une fois le départ de Cristiano Ronaldo officialisé, le Real Madrid entend contre-attaquer, après ce coup dur pour les fans et au niveau marketing, en accélérant l’arrivée de Neymar », écrit le média espagnol. Du côté de la Botte, on évoque plutôt les - nouveaux - déboires du Paris Saint-Germain avec l’Union européenne des associations de football (UEFA) et son fair-play financier.

En effet, après avoir été initialement non sanctionné, le PSG pourrait voir l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) changer sa décision. C’est pour cela que la GdS soupçonne que le transfert de Neymar au Real Madrid, qui le drague depuis des mois maintenant, est du domaine du possible. Mais ce qui est sur, c’est que la Casa Blanca et Florentino Perez vont devoir réagir, et à part Neymar ou Mbappé, on ne voit pas bien ce qui pourrait ravir les aficionados du club madrilène.