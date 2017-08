La Ligue 1 do Brasil. Cet été, les clubs tricolores ont vu arriver de nombreux Brésiliens, connus (Luiz Gustavo, Neymar) ou moins connus (Otavio, Hernani, Thiago Mendes). Cette tendance pourrait se poursuivre jusqu’à la fin du marché, notamment du côté du FC Nantes. Les Canaris, qui cherchent en effet un attaquant, étudient le vivier auriverde en quête de la perle rare. Un peu plus tôt, ils s’étaient penchés sur Brenner (23 ans), qui a finalement pris la décision de reste au pays, tout en changeant de club (passé de l’Internacional à Botafogo).

Qu’importe, les Nantais et Claudio Ranieri ont de la suite dans les idées. O Globoesporte nous apprend que les pensionnaires de La Beaujoire sont entrés en contact avec Corinthians pour Lucca (27 ans). Le Timão, qui détient 60% des droits économiques de l’attaquant, l’a prêté en janvier à Ponte Preta pour lui donner du temps de jeu. L’intéressé n’a pas laissé filer cette opportunité, inscrivant 20 buts depuis le début de l’année civile toutes compétitions confondues.

Nantes n’est pas seul sur le coup en L1

En Série A, avec 10 réalisations en 19 apparitions, le natif d’Alto Parnaiba est le deuxième meilleur buteur, derrière Jô (Corinthians, 11 buts). Des états de service qui ont poussé le FCN a lancé une première offre de 2,5 M€, annonce O Globoesporte. Seulement, d’après Lance !, il faudra que le président Waldemar Kita et ses équipes se montrent un peu plus convaincants pour séduire le club paulista, qui espérerait 6 M€ pour lâcher son joueur, sous contrat jusqu’en 2019.

Autre information de taille révélée par Lance !, l’attaquant auriverde, également passé par Criciuma, Cruzeiro et Chapecoense, fait l’objet d’une offre ferme d’un autre club de Ligue 1, dont le nom n’a toutefois pas filtré. Nantes, qui a déjà quasiment bouclé la venue d’un autre Brésilien Andrei Girotto (Chapecoense), est donc prévenu. S’ils ne veulent pas voir Lucca lui filer sous le nez, les Jaune-et-Vert devront être plus persuasifs lors de leur deuxième assaut. Une chose est sûre, pour Nantes comme bien d’autres dans l’Hexagone, ce mercato estival est placé sous le signe do Brasil !