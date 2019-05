« La vérité, c’est que mon contrat se termine à la fin de l’année. Et après, on va discuter. J’ai dit à mon agent que j’étais bien ici. J’ai envie de rester. » En mars dernier, dans une interview accordée à La Provence, Mario Balotelli avait fait part de son envie de prolonger l’aventure à l’Olympique de Marseille, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Mais quasiment trois mois plus tard, la donne semble avoir changé. Alors que la saison vient de toucher à sa fin, l’attaquant italien n’a toujours pas prolongé son bail. Un avenir qui reste donc en suspens, le club phocéen ne disputant pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

Invité à faire le bilan de sa saison dans une interview accordée au « Canal Football Club » sur Canal +, « Super Mario » a d’abord fait un point sur ses mois passés du côté de la Canebière : « j’aime beaucoup (jouer à l’OM, ndlr). Je regrette juste de ne pas avoir réussi à faire plus pour arriver en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. C’est mon seul regret. (...) J’ai grandi. Je pense avoir joué de façon assez intelligente pendant ces six mois. L’arrivée à Marseille a été une libération, je savais que je pouvais bien jouer. Ça a été six mois positifs, j’en suis heureux. »

« Je me suis toujours senti bien ici, pourquoi dire non (à une saison de plus, ndlr) ? »

La question est désormais de savoir si Mario Balotelli va continuer à porter le maillot phocéen la saison prochaine. Et à ce sujet, l’ancien joueur de l’OGC Nice a plutôt laissé planer le doute. « Je ne sais pas. On verra. Je n’y pense pas encore. Je ne sais pas ce que les dirigeants veulent faire, nous n’avons pas parlé. Une fois le championnat terminé, nous parlerons c’est sûr », a d’abord expliqué le joueur âgé de 28 ans, qui sera libre le 1er juillet prochain en cas de non-prolongation avec l’OM. Cependant, le principal concerné a clairement signifié que c’était possible de le voir encore à l’Orange Vélodrome dans quelques mois.

« Oui bien sûr, ça peut être une option (de faire une saison de plus, ndlr). Pourquoi pas ? Je me suis toujours senti bien ici, pourquoi dire non ? », a enchaîné l’attaquant italien, auteur de huit buts en quinze apparitions avec les Phocéens cette saison. Une bonne nouvelle donc pour les supporters olympiens, d’autant plus que Mario Balotelli ne se voit pas jouer à Brescia la saison prochaine, le club italien s’étant un temps intéressé à lui : « jouer à Brescia ? Oui, un jour. L’année prochaine, je ne pense pas, mais un jour oui. » Rendez-vous donc dans quelques jours ou semaines, après la réunion avec ses dirigeants.