Et de cinq ! En remportant la Coupe de la Ligue samedi à Bordeaux contre Monaco (3-0), son cinquième titre depuis son arrivée au Paris SG (deux Trophées des Champions, deux Coupes de la Ligue et une Coupe de France), Unai Emery a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès. Toutefois, cela ne devrait pas permettre au coach espagnol de sauver sa tête sur le banc du club de la capitale. Depuis quelques jours déjà, le nom de son probable successeur, Thomas Tuchel, est sur toutes les lèvres.

Pourtant, au cours de sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match à Saint-Étienne (32e journée de Ligue 1), l’Ibère a clairement expliqué qu’il n’était au courant de rien au sujet de son avenir dans la Ville lumière. « Nous n’avons pas parlé en profondeur de l’avenir, de la saison prochaine. Je crois que ce n’était pas le moment. Après l’élimination en Ligue des Champions, il était important de se concentrer sur nos autres objectifs », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Je suis très content ici »

« Nous allons pouvoir en parler plus en profondeur dans quelques semaines. J’ai une bonne relation avec le président et Antero (Henrique, directeur sportif). Nous n’avons pas abordé cette question en profondeur. On va voir ce qui est le mieux pour le club, pour moi. Nous allons voir quelle est la meilleure solution pour continuer à grandir », a lâché le technicien. Néanmoins, l’heure semble déjà à la défense de son bilan pour l’ancien pensionnaire du FC Séville.

« Je suis très content ici, je travaille avec toute ma passion pour le football. C’est un travail avec tout le staff, tous les employés. Les choses sont positives. Nous n’avons pas atteint tous nos objectifs, c’est vrai. Il reste encore deux titres, le championnat et la Coupe de France, à gagner. L’équipe continue à progresser. Chaque entraînement, chaque match est une source de motivation. Le club continue à grandir. Je suis très impliqué, j’ai toujours envie, je travaille à fond pour être toujours meilleur », a-t-il conclu. Pas sûr que cela suffise à convaincre le PSG de le conserver...