Hier soir, la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions n’était pas encore entièrement achevée que l’on connaissait déjà l’identité de quinze des seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. De quoi commencer à imaginer certains scenarii, notamment pour le Paris Saint-Germain (à ce moment, l’Olympique Lyonnais n’avait pas encore joué son match face au Shakhtar Donetsk). Aujourd’hui, après le match nul (1-1) arraché par les Gones en Ukraine, nos deux représentants sont fixés.

Premiers de leur groupe, les Parisiens savent que leurs adversaires probables sont : l’Altético de Madrid, Tottenham, l’Ajax Amsterdam, Manchester United, l’AS Roma ou Schalke 04 (Paris ne peut affronter ni Liverpool, ni l’OL). Quant aux hommes du président Aulas, deuxièmes de leur poule, cela s’annonce encore plus corsé : Bayern Munich, Real Madrid, FC Barcelone, FC Porto, Juventus ou le Borussia Dortmund (l’OL ne peut tirer Manchester City). Autant d’adversaires potentiels qui annoncent un tirage pour le moins relevé.

L’Atlético ou Schalke pour le PSG ?

Sauf que certaines règles du tirage au sort rendent plus ou moins possibles certains tirages. En clair, comme nous vous l’indiquions ci-dessus, chaque équipe ne peut pas rencontrer en huitième de finale un club du même pays, ni une formation ayant joué dans la même poule. Sachant que les écuries espagnoles et anglaises sont en nombre, cela leur évite de s’entretuer. Pour le moment. Habitué de ce genre de scénario après chaque phase de poules, le compte Mister Chip vient de publier un tableau répertoriant les différentes probabilités de tirage pour chacun des 16 qualifiés.

Pour l’Olympique Lyonnais, le tirage le plus probable serait donc le Borussia Dortmund de Lucien Favre (17,596%), puis le FC Barcelone (17,271%) et le Real Madrid (17, 190%) ! Le tirage ayant le moins de chance d’arriver est le FC Porto (14, 672%). Deuxième de poule, le club rhodanien sait de toute façon qu’il a de grandes chances d’hériter d’un gros morceau, même si tomber sur le BvB serait plutôt une bonne nouvelle au vu des autres premiers de poule en lice. Concernant le Paris Saint-Germain, le tirage le plus probable est bien celui évoqué depuis hier, à savoir l’Atlético de Madrid. Oui, mais voilà, d’après Mister Chip, un Atlético-Manchester City a 28,912% de chances d’être tiré. Il s’agit d’ailleurs du tirage le plus probable de tous les tirages possibles de ces huitièmes de finale. Si cela se produit, Paris aurait alors Schalke 04 en deuxième tirage (18, 246%), Tottenham en troisième (16, 838%) et MU en quatrième (16, 676%). Cela se confirmera-t-il lundi prochain ?