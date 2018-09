C’est reparti pour la Ligue des Champions. Comme chaque année, le PSG nourrit de grandes ambitions dans la plus prestigieuse des compétitions de club pour finalement repartir la plupart du temps avec de gros regrets et un sentiment d’inachevé. Le tirage au sort a régulièrement été clément avec le champion de France mais cette saison ce sont deux gros obstacles qu’il faudra réussir à passer puisque Naples et surtout Liverpool sont tombés dans ce groupe C.

Et pour débuter, la formation parisienne se rend à Anfield pour y défier le finaliste sortant (match à suivre en live sur Foot Mercato). Pas une mince affaire d’autant qu’une défaite mettrait déjà la pression sur les épaules de Thomas Tuchel et ses hommes. Le coach allemand a d’ailleurs l’embarras du choix dans sa composition. Aux dernières nouvelles, l’Allemand va opter pour un 4-3-3, moins risqué que le 4-2-3-1, notamment à cause de l’incertitude autour de la performance de Marquinhos. Le Brésilien devrait évoluer en pointe basse, entouré de Rabiot et Di Maria.

Un doute subsiste pour Firmino

Avec la suspension de Buffon, il ne fait aucun doute de voir Areola dans les buts au coup d’envoi. Il sera sans doute protégé par une défense composée de Meunier, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat, lequel a affiché un niveau inquiétant pour sa première ce week-end contre Saint-Étienne. Enfin devant aucune surprise n’est prévue avec les titularisations du trio Mbappé-Cavani-Neymar. Voilà de quoi poser quelques problèmes à la défense des Reds.

À Liverpool, il ne devrait pas y avoir de gros changement dans ce 4-3-3 habituel. Alisson va garder les cages tandis que Jürgen Klopp est en passe d’aligner une arrière-garde avec Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk et Robertson. Le capitaine Milner est bien parti pour jouer avec Wijnaldum et Keita, laissant une nouvelle fois Fabinho sur le carreau. Enfin Mané et Salah seront peut-être orphelin de Roberto Firmino, touché à l’œil ce week-end. En cas de forfait du Brésilien, c’est Daniel Sturridge qui devrait prendre la pointe de l’attaque.

