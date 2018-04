Il n’avait pas encore fêté ses 33 ans et certains commençaient déjà à voir le déclin de la carrière de Cristiano Ronaldo. Auteur d’un début de saison très poussif, le quintuple Ballon d’Or a remis les pendules à l’heure. Comme souvent avec ce genre de champion, lorsque le money time arrive, la disette ne dure pas bien longtemps. Revenu comme un boulet de canon sur Lionel Messi en Liga (22 buts contre 26) avec pas moins de 18 réalisations marquées depuis le début de l’année 2018, CR7 a également rappelé que la Ligue des Champions est une compétition qu’il affectionne terriblement.

Décisif face au Paris Saint-Germain en huitième de finale (3 buts), le Portugais a sans doute mis fin aux derniers espoirs de Gigi Buffon de soulever enfin la coupe aux grandes oreilles. Auteur d’un doublé hier soir contre la Juventus (quart de finale aller), le numéro 7 du Real Madrid a ébloui tout son monde en inscrivant un but d’anthologie. Un retourné qu’il est allé chercher à 2,30m du sol pour crucifier un Buffon qui, à chaque fois qu’il a croisé le Madrilène, a dû s’incliner à 9 reprises sur 10 tirs.

« Peut-être le plus beau de ma carrière »

Logiquement élu homme du match par notre rédaction, CR7 n’a pas caché son émotion à l’issue de la rencontre. « C’est un but incroyable. Peut-être le plus beau de ma carrière. Un but qui restera dans les annales. Mon meilleur but. Ça fait longtemps que je cherchais à en mettre un comme ça, aujourd’hui j’ai essayé et je suis allé très haut (2,30m !). Je suis très content et heureux pour l’équipe et pour moi. Je ne pensais pas marquer un but comme ça. Je parlerai mieux du match. Nous avons marqué trois buts contre une grande équipe », a-t-il déclaré à l’UEFA.

Vamos equipo ! pic.twitter.com/NXoulxYVjU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 avril 2018

Une soirée mémorable qui restera peut-être gravée à tout jamais dans son esprit. Car en plus de son but, Ronaldo a également eu droit à une ovation de la part du public de l’Allianz Stadium. Une marque de respect qu’ont déjà vécue des joueurs tels que Ronaldo, le Brésilien, (à Old Trafford) ou Ronaldinho (au Bernabeu). « Ce fut un moment incroyable pour l’équipe. Merci, Grazzie en italien. Merci à tous les supporters de la Juventus. Ce qu’ils ont fait pour moi a été extraordinaire. Ça ne m’était jamais arrivé durant toute ma carrière. Je suis si heureux, c’est incroyable », a poursuivi le Merengue qui n’était aussi pas au courant de son nouveau record en LdC (buteur lors de ses 10 derniers matches consécutifs). « Je ne le savais pas avant que vous me le disiez. J’aime les records. J’adore jouer la Ligue des Champions ». Et ce n’est pas son coach, Zinedine Zidane, qui va dire le contraire après l’hommage qu’il lui a rendu hier.