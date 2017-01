Finalement, le feuilleton Payet n’est pas terminé ! Les supporters olympiens passent par toutes leurs émotions ces derniers temps. Depuis que L’Equipe avait révélé que l’Olympique de Marseille souhaitait rapatrier Dimitri Payet, tout le monde parle de ce transfert. Tout d’abord improbable, le joueur avait donné son accord pour rejoindre le club phocéen, mais l’obstacle demeurait West Ham qui ne comptait pas lâcher un élément revalorisé il y a peu.

Le meneur de jeu international français avait alors décidé de partir au clash comme l’avait révélé son entraîneur croate Slaven Bilic jeudi dernier. « Il y a trois jours, lui et moi avons eu une réunion. J’ai alors compris ses intentions. Juste avant ma conférence de presse, j’ai demandé à Dimitri s’il confirmait ses intentions ou s’il avait changé d’avis. Il m’a répondu qu’il était sûr de son choix. La meilleure chose à faire était donc de révéler aux supporters et aux autres joueurs ce qui se tramait », avait développé l’ancien international croate.

Pas encore d’accord entre les deux clubs

Les dirigeants de West Ham continuaient d’avancer que le joueur n’était pas près de quitter le club de l’est de Londres. Pourtant, ils ont commencé à cibler son remplaçant en la personne de Gylfi Sidurgsson, le milieu offensif islandais de Swansea. Ce dimanche, Sky Sports évoquait la tenue d’une réunion entre les décideurs des Hammers, mais aussi Jacques-Henri Eyraud, le président délégué de l’OM et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif phocéen. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé ce lundi.

C’est l’information dévoilée à l’instant par le média - très sérieux - The Independent. Pour autant, le site internet confirme que l’Olympique de Marseille reste confiant quant à la réalisation de l’affaire même si les dirigeants doivent attendre l’été prochain. D’après The Independent, JHE et Zubiarreta estiment que la valeur du joueur de 29 ans est aux alentours de 20 millions de livres (soit environ 22 millions d’euros). Rien ne dit toutefois que les dirigeants phocéens ont dit leur dernier mot. Affaire à suivre...