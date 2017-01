Partira ? Ne partira pas ? Les suiveurs de l’Olympique de Marseille se pose cette question à presque tous les mercatos depuis l’arrivée de Lassana Diarra à l’Olympique de Marseille à l’été 2015. Pourtant, le milieu défensif international français est encore un joueur de l’OM malgré le fait que, cette saison, il joue moins. Après six mois incroyables, l’ancien du Real Madrid avait chuté de pied, mais avait tout de même été dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour l’Euro 2016 qui se déroulait en France avant de devoir déclarer forfait à la dernière minute pour un genou douloureux.

De là a découlé de nombreuses spéculations sur son avenir. Clairement venu dans la Cité phocéenne pour se relancer, Lassana Diarra, qui doit 10 millions d’euros au Lokomotiv Moscou, espérait, l’été passé, trouver un grand club qui, en plus de régler son dû au club russe, lui assurerait un salaire confortable. Alors qu’il avait passé un accord avec Vincent Labrune, l’ancien président de la maison olympienne, pour partir libre, le club ne l’a pas laissé et ce dossier a traîné tout le long de l’été.

La Chine ou le Golfe

Mais les choses ont changé - et surtout les têtes à l’OM. Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia ne se laissent pas marcher sur les pieds. Et depuis la 19e journée contre Bastia fin décembre (2-1), Lassana Diarra n’a pas revêti le maillot blanc et bleu. L’entraîneur français avait même annoncé que Diarra ne porterait pas du tout cette tunique jusqu’à ce que le mercato hivernal soit terminé. On apprend ce dimanche dans L’Equipe que les deux hommes ont discuté lors du retour de vacances. Mais ce serait bien le joueur qui se serait exclu lui-même du groupe.

En effet, l’ancien capitaine de l’OM - si, si, il l’a été en début de saison - a expliqué à son entraîneur qu’il ne souhaitait pas se blesser, qu’il voulait toujours quitter le club et, en outre, que sa famille, repartie vivre à Paris, lui manquait. De facto, Garcia, ne le considérant pas à 100% ne l’a plus convoqué. Sauf que le mercato se termine ce mardi et on ne voit pas bien où il pourrait atterrir. Valence a tenté sa chance, sans succès, Manchester United le suivait et, aujourd’hui il ne resterait plus que deux solutions : la Chine et le Golfe. En effet, au départ oublié par le joueur pour des raisons sportives, ce sont les deux seuls marchés qui seront encore ouverts après mardi. Et si, comme le dernier mercato, Lassana Diarra restait à l’OM ?