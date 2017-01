Sans forcer, le Paris SG s’est qualifié pour les 1/2 finales de Coupe de la Ligue en sortant le FC Metz (2-0), mercredi soir, au Parc des Princes. Le sentiment du devoir accompli, Unai Emery s’est présenté face à la presse, répondant notamment aux nombreuses questions au sujet de la suite du mercato parisien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach espagnol a donné quelques indices concrets des mouvements auxquels s’attendre d’ici le 31 janvier au sein de l’effectif francilien. « Le club est ouvert en période de mercato pour améliorer l’équipe, augmenter le niveau de concurrence afin d’atteindre le niveau de performance que nous recherchons. Le club regarde. Nous parlons beaucoup des cibles potentielles, mais le mercato est difficile. Nous regardons la possibilité de signer un, deux joueurs s’ils sont importants pour aider et améliorer l’équipe », a-t-il avoué, confirmant ainsi les propos de son directeur du football Patrick Kluivert quelques minutes plus tôt.

S’il n’a pas donné de noms précis, le technicien ibérique a toutefois donné la feuille de route de la cellule de recrutement parisienne. Il a notamment laissé entendre qu’outre une doublure pour Edinson Cavani, un élément offensif supplémentaire pourrait bien débarquer. « Le club est ouvert. Quand le club me donne le nom d’un très bon joueur, je lui dis qu’il faut le signer, si nous pensons qu’il peut aider l’équipe et améliorer son niveau. Nous cherchons un joueur pour l’attaque. Si nous pensons que nous pouvons signer quelqu’un pour améliorer le poste d’attaquant axial, nous le ferons. Après, nous regardons aussi pour un joueur de plus, dans l’axe ou sur l’aile », a-t-il lâché avant de poursuivre.

Pas de latéral gauche, des départs à prévoir

« Nkunku et Matuidi ont joué beaucoup de matches à gauche alors que ce n’est pas leur poste », a-t-il indiqué. Cet élément ne sera vraisemblablement pas un latéral gauche. Le tacticien basque a expliqué que les pensionnaires du Parc des Princes ne cherchaient pas (plus ?) à ce poste (le nom de Ricardo Rodriguez du VfL Wolfsbourg avait notamment circulé). « Aujourd’hui, le poste de latéral gauche est bien fourni avec Kurzawa et Maxwell. Layvin a eu quelques problèmes physiques en première partie de saison. Mais il va mieux. Nous pensons que ce poste est bien couvert avec ces deux-là », a-t-il affirmé, ouvrant ensuite clairement la porte aux départs de certaines jeunes pousses pour les faire grandir ailleurs.

« Nous discutons avec les jeunes joueurs de l’équipe au sujet de prêts. L’exemple, c’est Adrien Rabiot. Il est parti à Toulouse, il a joué, il a gagné en expérience, il s’est haitué à la Ligue 1, il est revenu plus fort et il s’est imposé ici », a-t-il avoué, donnant ensuite quelques noms. « Les joueurs comme Ikoné, Augustinet Callegari., nous avons parlé avec eux de la possibilité de partir en prêt pour gagner du temps de jeu », a-t-il glissé, insistant au sujet du premier cité. « Nous avons parlé avec Ikoné de la possibilité d’un départ prêt, pour qu’il ait plus de temps de jeu. Il a besoin de jouer davantage. Il a joué aujourd’hui (mercredi), je suis content de son match, il a fait de bonnes choses, mais c’est ouvert », a-t-il conclu. Qu’on se le dise, la fin du mercato du PSG promet d’être animée jusqu’au bout, dans le sens des arrivées comme des départs.