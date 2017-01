Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Andy Delort (25 ans). L’été dernier, déjà, l’attaquant allait jusqu’à présenter un arrêt de travail pour ne plus s’entraîner avec Caen et pousser pour un départ vers les Tigres de Monterrey. Depuis l’ouverture du marché hivernal, le buteur alimente encore la chronique, après avoir avoué, déjà, ses envies d’ailleurs au regard de son temps de jeu jugé trop faible au Mexique, malgré un titre de champion dans la besace.

Depuis cet entretien accordé au Midi Libre, la Ligue 1 est en effervescence. Le Stade Rennais a été le premier cité comme nouveau point de chute du natif de Sète. Le club breton a été annoncé comme le premier choix de l’ancien Caennais par Ouest-France. La Provence, citant des proches du joueur, indiquait de son côté que l’Olympique de Marseille restait dans un coin de sa tête. Ce mardi, L’Équipe explique de son côté que c’est finalement Saint-Étienne qui aurait la légère préférence de l’intéressé. Les Verts sont bien à la recherche d’un renfort offensif, comme l’a plusieurs fois répété Christophe Galtier.

Tigres ne veut pas le lâcher

Étonnant puisque La Dépêche du Midi assure ce mardi que c’est Toulouse, également intéressé, qui aurait les faveurs du joueur. Une seule chose est sûre, la piste Lorient - les Merlus sont eux aussi séduits par la possibilité de rapatrier l’ex de Wigan - ne l’intéresse pas spécialement. Pour le reste, c’est le flou le plus total. Idem pour ce qui est du montage financier de l’opération. L’ASSE espère obtenir un prêt avec option d’achat, tout comme le TFC. Rennes, qui vient d’empocher 8 M€ hors bonus pour le transfert de Paul-Georges Ntep (24 ans) au VfL Wolfsbourg, est en mesure de réinvestir.

Les courtisans en sauront plus dans les prochaines heures puisque le représentant du joueur se rend à Monterrey pour discuter avec la direction. Des négociations qui s’annoncent serrées au regard des propos du président des Tigres Alejandro Rodriguez, relayés par Medio Tiempo. « Tout le monde reste, personne ne part, tout le monde a un contrat en cours. Il y a beaucoup d’équipes en Europe qui voudraient Andy Delort, on parle de prêt pour six mois... Pas de ce jeu-là pour l’amour de Dieu », a lâché le patron des Felinos. Ce feuilleton est bien parti pour animer la fin du mercato. Encore une fois...