La vente de Lille à Gérard Lopez n’est pas encore officielle, mais l’équipe de l’homme d’affaires luxembourgeois prépare activement sa prise de pouvoir, et notamment sur le plan sportif. Luis Campos, directeur sportif, est déjà à l’œuvre depuis plusieurs jours aux côtés de Patrick Collot, qui avait succédé à Frédéric Antonetti, et ses joueurs. Le Portugais a d’ailleurs récemment annoncé qu’il espérait rapidement boucler la venue de plusieurs recrues en janvier. Mais ce n’est pas le seul dossier ouvert pour le Lusitanien.

RMC révèle ainsi que les Dogues comptent changer d’entraîneur d’ici la fin du mois. Collot, qui a redressé la situation du club en fin d’année, devrait laisser sa place après le match contre Saint-Étienne (13 janvier). Quatre éléments sont sur les rangs pour lui succéder. RMC rappelle que Marcelo Bielsa, séduit par le projet, est toujours la cible n°1 des Nordistes. Lopez l’adore et lui a proposé un contrat de trois ans. El Loco, lui, préfère un bail plus court (un an + un an en option pour respecter le règlement de la LFP). Les discussions semblent ouvertes.

D’autres pistes derrière Bielsa

Pour autant, l’Argentin n’est pas la seule piste étudiée par les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy. RMC explique ainsi que d’autres techniciens ont été sondés. Franck Dury est l’un d’eux. Le Belge, qui jouit d’une belle réputation dans son pays, officie à Zulte-Waregem, actuel 3e du championnat local. S’il a une légitimité certaine sur le plan régional, le coach souffre d’un manque de rayonnement à l’international. Marco Silva, libre depuis son titre de champion de Grèce avec l’Olympiacos Le Pirée la saison passée, a également été approché. Mais il semblerait que les Anglais de Hull City aient pris les devants dans ce dossier.

Enfin, Marc Wilmots, sur le marché depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection de Belgique (1/4 de finaliste de l’Euro 2016), a lui aussi été évoqué. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a pour lui de maîtriser la langue et d’être dans le giron de Jorge Mendes. Néanmoins, l’intéressé aurait nié les contacts. Le LOSC, qui fera son possible pour attirer Bielsa, devrait trancher dans ce dossier d’ici le 15.