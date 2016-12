Au terme d’une première partie de saison compliquée (6 apparitions toutes compétitions confondues seulement) en raison de pépins physiques (il a mis très longtemps à soigner une blessure à la voûte plantaire), Romain Alessandrini (27 ans) n’a pas eu l’occasion de briller. Il avait même dû s’essayer au poste de latéral lors de la claque reçue par l’Olympique de Marseille à Monaco (4-0, 14e journée de Ligue 1). Au point d’être pris pour cible par les critiques acides, sur les réseaux sociaux notamment. « J’essaie de faire mon métier au mieux, les critiques ne sont jamais bonnes à prendre, ça fait partie de notre métier », confiait-il face à la presse avant d’ajouter.

« Jamais personne en face n’est venu me dire ce que j’ai vu sur les réseaux sociaux à mon sujet. Je n’ai pas de problèmes avec les supporters. J’ai toujours tout donné et ça, les gens l’oublient », indiquait-il. Ses prétendants, eux, gardent en mémoire ce que l’ancien Rennais est capable de réaliser lorsqu’il est dans un bon jour. Ainsi, La Gazzetta dello Sport révèle dans son édition du jour que le Genoa serait toujours intéressé par son profil. Cette cible est actuellement à l’étude chez le Griffone, où il pourrait rejoindre un certain Lucas Ocampos (22 ans), actuellement en prêt en provenance de la formation phocéenne. Cet été déjà, la formation italienne s’était déjà penché sur son cas.

La concurrence s’annonce rude pour lui

Quelle sera la position de celui qui un temps fut sélectionné en équipe de France si les pensionnaires de Luigi Ferrari insistaient et se montraient concrets ? La question mérite d’être posée. Sous contrat jusqu’en juin 2018, le natif de Marseille, qui perçoit 1,8 M€ par an, ne semble pas spécialement entrer dans les plans de Rudi Garcia, qui lui préfère Florian Thauvin et Clinton Njie sur les ailes. Et il semble qu’il ait demandé à Andoni Zubizarreta de recruter quand le Camerounais, prêté par Tottenham, partira pour quelques semaines à la Coupe d’Afrique des Nations. On parle par exemple de Gerard Deulofeu (Everton), Grégoire Defrel (Sassuolo), Mbaye Niang (AC Milan), Iago Falqué (Torino, AS Roma), Anthony Mounier (Bologne) ou encore Leonardo Valencia (Palestino), tous capables d’animer les flancs.

Au mois de novembre, il disait ne pas se poser de questions sur son avenir. « Les prochains mois seront forcément décisifs. Il faut être bon sur le terrain et on a tous envie de faire partie de ce nouveau projet. On verra à la trêve en janvier. C’est une source de motivation c’est clair. À Marseille, des rumeurs, il y en a énormément. Pour le moment, je suis là, je suis sous contrat. Si je suis bon, je jouerais. S’il y a d’autres joueurs qui arrivent à mon poste, il y aura de la concurrence et je ferais tout pour jouer », lâchait-il en conférence de presse. Alors, l’aventure entre Romain Alessandrini et l’OM, démarrée en 2013, prendra-t-elle fin dans les prochains jours ?