Giovanni Lo Celso (20 ans) et Julian Draxler (23 ans) ont fait leurs débuts avec le Paris SG, ce mercredi, face au Club Africain (3-0). Deux nouvelles têtes, entrées en seconde période, censées amener une profondeur de banc supérieure à Unai Emery pour la deuxième partie de saison. Le directeur du football parisien Patrick Kluivert l’a encore rappelé, le technicien aura aussi besoin d’un attaquant supplémentaire pour suppléer ou épauler l’efficace Edinson Cavani.

Longtemps, on a pensé que Lucas Alario (24 ans), goleador efficace de River Plate, serait cet attaquant. L’international argentin (2 sélections) a lui-même entrouvert la porte il y a quelques heures, sous conditions. « Si le transfert est bon pour River et pour moi, ça se fera », laissait-il entendre. Seulement, le PSG n’a visiblement pas l’intention de répondre aux exigences de l’Albiceleste et de son club, qui a fixé sa clause libératoire à 18 M€ (contrat jusqu’en 2020).

N. Al-Khelaifi : "On parle avec le coach (pour trouver une doublure à Cavani). Ce ne sera pas Alario, c'est sûr"#PSGCA #PSG pic.twitter.com/y24GLSkqhW — INFOSPORT+ (@infosportplus) 4 janvier 2017

Nasser Al-Khelaïfi en personne a annoncé au micro de Canal + que cette piste était abandonnée. « On parle avec le coach (afin de trouver un attaquant de plus). Ce ne sera pas Lucas Alario, c’est sûr », a-t-il lâché. Une déclaration succincte qui a le mérite d’être claire. Kluivert, qui était « amoureux » de Lucas Alario (31 réalisations en 57 matches toutes compétitions confondues avec River) selon son représentant, doit donc rapidement trouver la perle rare pour offrir une arme offensive de plus à Emery.