Bien calé en milieu de tableau du championnat U17 National entre l’AS Monaco, l’OM ou encore Nice, l’AC Ajaccio prouve qu’il peut se mêler aux meilleures équipes de Ligue 1 dans cette catégorie d’âge. Il faut dire que le club corse a décidé de miser gros sur la formation et qu’il peut compter sur un sacré porte-étendard en la personne de Lisandru Tramoni. Cet attaquant gaucher et complet vient de fêter ses 16 ans et apparaît déjà comme l’un des plus grands talents que l’ACA ait jamais comptés dans ses rangs.

Le sélectionneur des U16, José Alcocer, apprécie grandement les qualités du jeune Corse puisqu’il en a fait l’un des piliers de l’équipe de France dans cette catégorie. Sur les 7 derniers mois, Tramoni a disputé 11 matches (3 buts) avec le maillot frappé du coq, dont le tournoi de Montaigu il y a quelques semaines. Avec l’ACA, Tramoni n’est également pas en reste et affiche de belles statistiques avec les U17 du club, avec lequel il totalise 9 buts et 11 passes décisives en 20 matchs de championnat national U17.

L’ACA accepte de le laisser filer, les cadors de L1 sont sur le coup

Des performances qui lui ont ouvert les portes de l’équipe U19, qu’il vient d’intégrer et avec laquelle il vient de disputer son premier match. Mais déjà, le club corse semble trop petit pour lui. Conscient de cette situation, l’AC Ajaccio se serait résolu à laisser filer son joyau déjà très mur pour son âge, sous contrat aspirant jusqu’en juin 2021, comme nous l’a confié une source proche du joueur. « L’ACA est très content de Lisandru et Lisandru est très attaché à son club formateur et à son île. Mais pour continuer à progresser, il doit penser à intégrer un top club. »

Et ses performances entraperçues avec les Bleuets ou avec l’ACA ont éveillé l’intérêt de grands clubs français et même européens. Mais du côté de la famille de Lisandru Tramoni, pas question de brûler les étapes. « L’idéal pour lui serait de rester en France. Mais ça sera forcément pour rejoindre un grand club. » Selon nos informations, l’OM a tenté une approche il y a peu de temps, mais les incertitudes du club phocéen au niveau de sa direction et le peu de place accordée aux jeunes talents du club ont fait hésiter le joueur qui a finalement rejeté cette option. L’OM n’aura même pas eu le temps de formuler une offre ferme. Quoi qu’il en soit, les prochains jours s’annoncent donc décisifs quant à l’avenir de ce pur produit du football corse dont le frère Matteo, 19 ans, évolue depuis deux saisons déjà chez les pros à Ajaccio.