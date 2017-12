L’Angleterre ne connait pas la trêve et entame ce vendredi soir la 19e journée de Premier League par un choc entre Arsenal et Liverpool. Les deux cadors connaissent des difficultés depuis le début de l’exercice et ont déjà un train de retard sur le podium. Les Reds, 4es, sont 4 points derrière Chelsea pour un d’avance sur des Gunners 5es. Une défaite ce soir pour l’un des deux protagonistes rendait la tâche compliquée pour la suite du championnat. Avec les absences de Giroud et Ramsey, Wenger titularisait Lacazette et faisait à nouveau confiance au jeune Maitland-Niles. Klopp lui alignait pour la première fois en championnat son quatuor magique Coutinho-Mané-Salah-Firmino.

Les quatre fantastiques allaient une nouvelle fois se distinguer mais avant cela, ils voyaient le capitaine Henderson laissait sa place sur blessure après 10 minutes de jeu. Cela correspondait au premier temps fort de Liverpool. Coutinho enroulait une frappe du gauche qui finissait au-dessus (14e). Koscielny jouait les pompiers de service sur l’action suivante (15e). C’est ensuite Firmino qui faisait trembler la défense des Gunners. Par deux fois, il s’essayait d’une tête croisée. Cech captait la première (22e) quand le second frôlait le montant (25e). La prochaine action sera la bonne pour Liverpool.

388 secondes de folie qui n’auront pas suffi à Arsenal

Salah provoquait et rentrait dans la surface avant de centrer. Koscielny déviait le ballon qui profitait à la tête de Coutinho (0-1, 26e). Une ouverture du score largement méritée. La pression et la domination des hommes de Klopp ne s’arrêtaient pas. Le tir du droit de Firmino passait d’un cheveu au-dessus de la barre (32e). Lovren manquait une reprise pour Mané (35e), avant de voir le Sénégalais (44e) et Salah (45e) échouer. Finalement le score de 0-1 à la pause n’était pas cher payé. L’Égyptien se chargeait de donner une avance méritée et plus confortable aux siens dès le retour des vestiaires. Il remontait tout le terrain, avec un relai sur Coutinho, avant de marquer (0-2, 52e).

Il ne pouvait plus rien arriver à Liverpool. Enfin pas tout à fait, car l’incroyable se produisait. Immédiatement, Alexis prenait le meilleur sur Gomez et réduisait la marque (1-2, 54e). Xhaka envoyait une bonne frappe sous la barre, bien aidé par la bourde de Mignolet (2-2, 56e) et Özil crucifiait le gardien belge sur une magnifique talonnade de Lacazette (3-2, 58e). En 388 secondes, les Gunners avaient complètement retourné la rencontre. Liverpool pouvait se sentir abattu sauf que Coutinho profitait à son tour d’une faute de main de Cech (3-3, 71e). Dans une grosse intensité de fin de match, les deux équipes ont eu les opportunités pour rafler la mise mais le score s’arrêtait là. Le spectacle commence bien en Angleterre dans cette semaine de Noël.

Revivez le live de la rencontre ici.

Le classement de Premier League ici

L’homme du match : Salah (7,5) : quel match encore une fois pour l’Égyptien . Décisif chanceux pour Coutinho (26e), il a donné le tournis à la défenseur d’Arsenal. C’est encore lui qui réalise un sacré numéro pour le but du break (52e). Il n’est pas loin d’y aller de son triplé dans les dernières minutes mais on a senti qu’il a eu du mal à terminer la rencontre.

Arsenal :

Čech (5) : du très bon et du moins bon pour l’ancien portier de Chelsea. Un premier arrêt sur une tête de Firmino (21e). Une seconde tête du Brésilien à côté. Sur la troisième tête signée Coutinho, il cède (0-1 (26e). Puis, le gardien retarde le break en gagnant deux face à face avec Salah (45e, 48e). Le troisième est le bon pour l’Égyptien qui finit par battre Čech (0-2, 51e). Entre temps, Arsenal marque trois fois et le gardien tchèque réitère un exploit devant Mané (61e). Mais sa main n’est pas assez ferme sur ce tire plein axe de Firmino (3-3, 71e). Du bon et du moins bon, comme on vous le disait.

Bellerin (5,5) : de l’activité sur son côté droit, comme à son habitude. Le latéral espagnol a fait preuve d’une grosse débauche d’énergie. Car entre ses montées et ses rushs en arrière pour contenir Coutinho, il dut faire preuve de vigilance et d’endurance constante. En première mi-temps, ça allait trop vite. Il se fait dribbler façon cour de récréation par Firmino pour un tir rasant du Brésilien (32e). Meilleur après la pause, moins inquiété. Son tir téléguidé vers la lucarne est sorti par Mignlot (78e).

Koscielny (4) : un super sauvetage sur un centre de Coutinho qui filait droit dans les pieds de Firmino (16e) mais le stoppeur français dévie le centre de Salah exactement sur la tête de Coutinho pour l’ouverture du score (26e). Il lâche le marquage sur Lovren sur un coup franc façon feuille morte de Coutinho (35e) et se troue sur une passe en profondeur qui place Salah seul face à Čech. Le gardien s’interpose (45e). Pas assez tranchant sur le second but de Salah (52e) puis bien moins sollicité et attentif en fin de match.

Monreal (6) : à son crédit, une résistance physique pour contenir à l’épaule un Coutinho parti en festival (40e). Aucune erreur grossière à mettre à son détriment. Remplacé à la pause par Mustafi (5,5), qui contre dans ses filets le tir enroulé victorieux de Mohammed Salah (52e).

Maitland-Niles (6) : l’international espoir anglais avait à effectuer son premier vrai test. Il ne marque pas d’assez près Firmino dont la tête fuit le cadre (24e) mais ne commet aucune autre erreur fatale. Bien moins en vue offensivement que l’autre latéral, Bellerin, le jeune joueur de 20 ans s’est surtout concentré à bien défendre. Un bon match.

Wilshere (6) : peu de déchet technique, un des rares à tenir son rang en première mi-temps. A l’image de son équipe, il a haussé son niveau après la pause, jouant plus offensivement. Un super retour pour empêcher Emre Can d’armer (81e). De bonnes distributions de jeu.

Xhaka (4) : du déchet technique et des mauvais choix pour l’international suisse en début de partie. Un nombre de pertes de balle impressionnant. Et pourtant, c’est lui qui égalise pour les Gunners d’une frappe flottante de 25 mètres (2-2, 56e). Une frappe soudaine, osée. Depuis, le joueur change de visage : plus agressif, plus juste dans ses passes, plus concerné. Comme toute l’équipe.

Özil (5,5) : un match en forme de ying et de yang : une première mi-temps gâchée durant laquelle l’Allemand a joué dans un mauvais tempo, trop relâché, tentant des gestes trop compliqués. Mais sa seconde période fut deux tons au-dessus. Détonateur des vagues rouges et blanches et buteur d’un subtil piqué sur une inspiration de passe de Lacazette (58e).

Iwobi (4) : il devait se distinguer offensivement, il manqua de tromper... son propre gardien en dégageant au raz du poteau un centre des Reds. Mais dès lors qu’Arsenal se révolte, il commence à se signaler. Quelques centres bien sentis (67e, mais le Nigérian n’est à l’origine d’aucun but d’Arsenal. On ne lui en tiendra pas trop rigueur. Remplacé par Welbeck (79e).

Sanchez (6) : c’est simple : il marque sur sa première occasion de but (1-2, 53e) : une tête smashée sur un centre caviar d’Hector Bellerin. La marque des grands. 30 minutes après, le Chilien tente de surprendre Mignolet d’une frappe vicieuse, sans conséquence. Entre temps, il a usé et abusé de combinaisons avec Mesut Özil.

Lacazette (4) : l’ancien buteur lyonnais a passé le match esseulé en pointe. Difficile de se distinguer dans ces conditions. Il devait se débrouiller avec de longs ballons balancés plus que distillés par ses partenaires. Il se montre décisif après la pause, talonnant astucieusement pour Özil qui pique devant Mignolet (3-2, 58e). Il dévie dans les nuages un centre parfait d’Iwobi (67e). C’est tout pour le Français qui n’a pas toujours joué juste, par ailleurs.

Liverpool :

Mignolet (3,5) : le Belge a passé une première période des plus tranquilles. Il a subi 4 tirs pour aucun cadré. En seconde période, en revanche, ça a été le calvaire pour lui. Il ne peut pas faire grand-chose sur la tête à bout portant d’Alexis (54e), il est fautif sur la frappe de Xhaka (56e) mais d’être battu dans son duel face à Özil (58e). Pas serein non plus à la fin de rencontre sur cette balle en cloche (90e).

Gomez (3,5) : le jeune latéral n’a pas trop souffert dans un premier temps mais il a sombré en seconde période. Il a manqué d’engagement sur certaines interventions (19e) et notamment sur le but d’Alexis (54e). Il est aussi battu sur le marquage d’Özil sur le troisième but (58e). Il s’est aussi parfois compliqué la tâche une fois la balle au pied.

Klavan (5) : tranquille pendant 50 minutes, il s’est contenté de maitriser Lacazette et les incursions d’Özil mais comme l’ensemble de la défense, il a connu un véritable trou noir en étant trompé par la talonnade du Français sur le but d’Özil (58e). Tout de même, l’Estonien a sauvé les meubles comme sur ce tacle dans la surface (67e).

Lovren (4,5) : l’ancien Lyonnais a montré du bon et du moins bon ce soir. Pas inquiété en première période, il a su gérer ses relances et remporter tous ses duels. Dans la surface adverse, il manque une reprise qui aurait pu être décisive pour Mané (35e). Il est battu par le geste génial de Lacazette sur le troisième but (58e). Un peu en difficulté après l’heure de jeu.

Robertson (4) : il a souvent eu des bonnes idées et de bonnes intentions mais il a manqué de régularité technique dans son couloir. Il envoie un bon centre pour Firmino (21e) et a su faire le surnombre, profitant du manque de combativité d’Iwobi. Il a remporté la plupart de ses duels mais a eu du mal à terminer la rencontre.

Henderson (non-noté) : le capitaine des Reds n’a pas eu le temps de se montrer. Blessé à la cuisse, il a dû céder sa place dès la 10e minute, remplacé par Milner (6) (12e). Le vétéran a fait du bien au milieu. Malgré un coup-franc bêtement concédé (36e), il a fait vivre un enfer à Xhaka grâce à) son sens de l’anticipation. Son positionnement et son intelligence de jeu ont permis à Liverpool de garder un bloc très soudé. Plus dans le dur en seconde période, il a laissé des espaces aux milieux adverses.

Can (5,5) : lui aussi a imposé son physique dans l’entrejeu. L’Allemand a réussi à faire le liant entre la défense et l’attaque, envoyant quelques ballons pour les quatre flèches offensives, dont une décisive pour Firmino (71e). Il n’a pas toujours été au point techniquement avec des pertes de balle parfois dommageables. Il a manqué de présence aussi dans le pressing.

Coutinho (7) : le Brésilien a encore fait parler toute sa technique ce soir. Même s’il a manqué de régularité sur l’ensemble des 90 minutes, il a fait du bien dans l’entrejeu. Après un excellent centre pour Firmino (24e), c’est lui qui a ouvert le score de la tête (26e). Son relais avec Salah envoie l’Egyptien faire le break (52e). Quand Liverpool a montré des difficultés, il a tenté de gérer le tempo. Remplacé par Oxlade-Chamberlain (84e).

Mane (6,5) : il a mis le feu dans la défense des Gunners même s’il a connu une première période timide où il n’a pas fait parler sa vitesse sur le côté, le Sénégalais s’est remis dans le droit chemin en seconde période. Ses appels ont fait mal même s’il s’est parfois emmêlé les pinceaux dans la zone dangereuse. Remplacé par Wijnaldum (79e).

Firmino (7) : le Brésilien a pesé sur la paire d’Arsenal. Un tir au-dessus (14e), une tête croisée qui met Cech une première fois à contribution (21e), puis une seconde hors cadre (24e), l’ancien d’Hoffenheim n’était pas en réussite avant de voir son tir seulement freiner par Cech (71e), ce qui offrait l’égalisation. Très combatif, il a fait du bien au collectif.

