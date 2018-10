La Premier League est de retour sur Canal +. Le président du directoire du groupe Maxime Saada vient d’annoncer la nouvelle sur son compte Twitter. La chaîne cryptée s’est offert les droits du championnat anglais pour les trois prochaines saisons, en remportant un appel d’offres lancé par les Anglais auprès des diffuseurs français.

Selon L’Équipe, Canal + paiera autour de 115 M€ par an pour reprendre la PL à RMC Sport dès 2019. Les affiches du championnat anglais reviennent donc sur les ondes du groupe Canal +, comme c’était le cas entre 1997 et 2004 puis entre 2007 et 2016. Une bonne nouvelle pour le groupe qui perdra les droits de la Ligue 1 à partir de 2020, au profit de Mediapro.

En revanche, cette information, qui bouleverse à nouveau le paysage audiovisuel footballistique français, pose question pour l’avenir de RMC Sport. Le groupe détenu par l’homme d’affaires Patrick Drahi n’aura en effet plus que la Ligue des Champions et la Ligue Europa à proposer à ses abonnés, et ce, jusqu’en 2021.