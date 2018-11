Sur le terrain, Manchester City continue de régaler les observateurs. Mais en coulisses, le club vacille sérieusement depuis les révélations publiées par les Football Leaks. Plus que jamais, l’étau se resserre autour des Citizens qui vont devoir rendre des comptes, et pas seulement vis-à-vis de l’UEFA et de la FIFA. Ce dimanche, le Sunday Times révèle ainsi que les dirigeants de Premier League attendraient au tournant la direction mancunienne. Jeudi prochain doit ainsi se tenir une réunion avec tous les dirigeants de la Premier League. Et la fronde demeurerait plus que palpable au sein de l’état major du championnat de première division anglaise, qui se montrerait passablement irrité par les révélations des Football Leaks.

Ainsi, les dirigeants des Citizens devront répondre à une série de questions destinées à savoir s’ils ont enfreint les règles de la Premier League. L’un des points de règlement du championnat anglais stipule ainsi que les clubs n’ont pas le droit de gonfler artificiellement leurs revenus. Autre sujet qui inquiète les dirigeants anglais : les révélations du journal danois Politiken sur des accords ratifiés avec le club danois Nordsjaelland qui permettrait à City de placer des joueurs issus de l’académie Right to Dream au Ghana. Autre reproche adressé à l’actionnaire majoritaire de City (Abu Dhabi United Group) : avoir joué un rôle prépondérant dans l’augmentation des droits télés pour que City en profite plus que les autres écuries de Premier League.

La Premier League songe à ouvrir une enquête

Mais les hautes sphères anglaises pourraient ne pas s’arrêter en si bon chemin. En 2013, la Premier League introduisait une règle destinée à contrôler les coûts sur le court terme en limitant la possibilité pour les clubs d’augmenter leurs dépenses au niveau de la masse salariale. Un plafond a été fixé à 7 millions de livres par an pour augmenter la rémunération des joueurs. Ce montant peut évoluer si le club en question trouve de nouvelles sources de revenus commerciaux par exemple. Et sur ce point, Manchester City aurait encore explosé les compteurs...

« La Premier League possède toute une gamme de règles financières qu’on doit respecter et qui s’appliquent à tous les clubs. Elles permettent de surveiller leurs finances en permanence. Si nous recevons des documents qui attestent que nos règles ont été enfreintes, nous mènerons une enquête. Ces processus sont confidentiels et nous communiquerons uniquement si il y a quelque chose d’important à dire », a ainsi confié un porte-parole de la Premier League au Sunday Times. Manchester City parviendra-t-il à passer entre les gouttes ? Affaire à suivre...