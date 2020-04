Touchée par la crise du coronavirus, comme tous les autres championnats européens, la Premier League s’est arrêtée au soir de la 29e journée. Il reste donc neuf matches à disputer pour terminer la saison 2019/2020, mais le suspense pour la course au titre de champion est tué depuis bien longtemps. Leader incontestable et incontesté, Liverpool compte 82 points et 25 unités d’avance sur son dauphin, Manchester City.

Autant dire que les hommes de Jürgen Klopp n’ont jamais été aussi près de remporter un titre qui fuit Anfield depuis 1990. Une attente de trente ans qui a généré beaucoup de frustrations chez les supporters des Reds, même s’ils ont pu se consoler avec des victoires récentes en Ligue des Champions (2019, 2005). Et si l’UEFA pousse pour terminer les saisons, la crise du coronavirus laisse encore planer le doute. Interrogé par TalkSPORT, Sadio Mané (27 ans) a d’ailleurs confié qu’il ne se considérait pas encore comme un futur champion d’Angleterre.

Mané n’en ferait pas un drame

« Je ne me sens pas encore champion. J’aime mon métier, j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matches et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais. » Cependant, face aux énormes incertitudes concernant la suite à donner à cette saison 2019/2020, l’international sénégalais (68 sélections, 19 buts) a lâché un petit pavé dans la mare en affirmant qu’il ne serait pas offusqué si l’exercice 2019/2020 était annulé et que le titre de champion d’Angleterre (promis aux Reds) n’était pas décerné.

« Vu la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ç’a été difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain. » Des paroles de grande classe, mais que certains du côté d’Anfield ne partageront pas forcément.