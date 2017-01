Débouler dans un club dans la peau d’un remplaçant n’effraie pas Michy Batshuayi. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait à l’OM en 2014, se contentant du rôle de doublure d’André-Pierre Gignac, avant de prendre sa succession la saison suivante. Mais contrairement à son passage à l’OM, son entraîneur à Chelsea Antonio Conte semble moins convaincu de son impact immédiat pour les Blues.

Ainsi même lorsque Diego Costa a été indisponible, il n’a pas forcément fait appel à l’attaquant belge en Premier League. Hier en Cup, Batshuayi a eu droit à une rare titularisation, a marqué et délivré une passe décisive. Mais cela n’empêche pas les rumeurs d’abonder, d’autant que la presse anglaise n’est pas encore totalement convaincue. Le Daily Mail dénombre ainsi les carences de l’ancien Marseillais, jugé notamment un peu trop individuel. « Il peine physiquement et a gâché 5 occasions », écrit le journal.

Un drôle d’échange Batshuayi-Llorente ?

Dès lors, faut-il s’étonner qu’Antonio Conte cherche un buteur ailleurs ? Selon Skysports, l’international espagnol Fernando Llorente serait dans le viseur de Chelsea. Âgé de 31 ans, Llorente a inscrit 6 buts en Premier League avec Swansea (où il n’est pas toujours titulaire), mais il a l’avantage de bien connaître Antonio Conte pour avoir collaboré avec lui à la Juventus Turin en 2013-2014.

Et pour convaincre les Swans de lâcher Llorente, Chelsea serait prêt à inclure Michy Batshuayi dans la transaction, plutôt sous la forme d’un prêt, même si un transfert n’est pas non plus à exclure. Pour le Belge, il serait plus facile de devenir titulaire à Swansea chez l’avant dernier de Premier League et ainsi gagner du temps de jeu afin de parfaire son adaptation en Angleterre. On pourrait donc assister à ce drôle d’échange au cours des prochains jours. À moins que Batshuayi retourne la situation en sa faveur à Chelsea.