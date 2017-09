Tous les ans, Chelsea prêté une flopée de jeunes talents dans le but de les aguerrir au plus haut niveau. La plupart du temps, ils sont très peu à faire leur trou en équipe première. On pense bien sur à Bertrand Traoré, à Charly Musonda ou encore à Lucas Piazon. Cette saison encore, ils sont un très grand nombre à avoir préféré un prêt plutôt que de jouer en équipe réserve. 27 jeunes talents sont partis en Angleterre, quelques uns en Premier League et d’autres à l’étranger, notamment au Vitesse Arnhem, club partenaire du champion d’Angleterre. Foot Mercato vous propose un onze type des joueurs prêtés avec une équipe disposée en 3-5-2.

Jamal Blackman (Sheffield United, Angleterre, 23 ans) : Suite à un prêt concluant du côté de Wycombe en League Two (4e division), le portier de 23 ans a vécu une belle promotion en étant prêté à Sheffield United en Championship. Le début de saison est plutôt encourageant avec 4 buts encaissés lors des 5 premiers matches de championnat. Le club occupe pour le moment une place de 5e (sur 24 équipes). A 23 ans, Blackman a encore deux ans de contrat avec Chelsea où il est le 4e choix de l’équipe première après Courtois, Caballero et Eduardo.

Todd Kane (Groningen, Angleterre, 23 ans) : Le défenseur est reparti en prêt cette saison pour se relancer. Après un exercice difficile l’an passé où il n’a disputé que 6 rencontres avec les U23 des Blues toutes compétitions confondues, le joueur a surtout été victime d’une rupture des ligaments croisés qui a ralenti sa progression durant toute l’année 2016. Il sortait pourtant d’expériences globalement fructueuses en Champonship avec Blackburn (2012 à 2014) et Nottingham Forest (2014/0215), ou en Eredivisie avec le NEC Breda. C’est d’ailleurs aux Pays-Bas qu’il est reparti cette saison où il a disputé trois bouts de rencontres avec Groningen.

Kurt Zouma (Stoke City, France, 22 ans) : Lui aussi a besoin de se relancer après une lourde blessure. Après des débuts convaincants avec les Blues, l’ancien Stéphanois s’est gravement blessé au genou et il a finalement vécu une saison presque blanche l’an passé (seulement neuf apparitions en Premier League dont trois titularisations). Barré par la concurrence avec l’arrivée d’Antonio Rüdiger notamment, il a filé en prêt à Stoke City afin de récupérer du temps de jeu. Preuve que Chelsea compte sur lui pour la suite, il a signé avant son départ une prolongation de contrat jusqu’en 2023. Depuis son arrivée chez les Potters, il est titulaire et a même été appelé en Equipe de France pour pallier le forfait de Raphaël Varane.

Matt Miazga (Vitesse Arnhem, Etats-Unis, 22 ans) : Arrivé en janvier 2016 à Londres en provenance de New York Red Bulls contre 4,5 M€, le jeune Américain a eu la chance de disputer deux rencontres de Premier League sous la houlette de Guus Hiddink. Antonio Conte ne lui a pas accordé la même confiance et l’a fait prêter la saison dernière au club partenaire de Chelsea, le Vitesse Arnhem. Il a disputé 23 rencontres d’Eredivisie dont 15 comme titulaire. Une expérience convaincante qui ne lui a pourtant pas permis de revenir chez les Blues mais plutôt de rester avec le club néerlandais où il a effectué trois rentrées en jeu depuis le début de l’exercice.

Isaiah Brown (Brighton, Angleterre, 20 ans) : Le jeune joueur est plutôt un attaquant de côté que nous décidons de décaler comme piston droit de notre milieu. Il est sans doute l’un des plus grands espoirs parmi les joueurs prêtés cette saison. Preuve de son niveau de jeu élevé, c’est le promu en Premier League, Brighton, qui l’a récupéré après qu’il ait prolongé son bail chez les Blues jusqu’en 2021. Manque de chance pour lui, il s’est blessé au tendon dès la 1ère journée face à Manchester City alors qu’il était titulaire. Probablement un peu juste pour la reprise du championnat le week-end prochain, il pourrait revenir d’ici une dizaine de jours à la compétition. Il sort également de trois belles expériences en prêt au Vitesse Arnhem, à Rotherham United et Huddersfield Town.

Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace, Angleterre, 21 ans) : Considéré comme l’un des plus grands espoirs du club, le milieu de terrain a déjà disputé quelques rencontres avec l’équipe première, notamment la saison passée au printemps où il est rentré en jeu à 4 reprises. La saison précédente, le joueur, qui était alors âgé de 19 ans, avait même réussi à faire son petit bonhomme de chemin, profitant de la fin de championnat en roue libre de Chelsea pour participer au total à 13 matches dont 4 comme titulaire. Cette saison, il est parti s’aguerrir à Crystal Palace où il a la confiance de Sam Allardyce. Sous contrat jusqu’en 2021, il pourrait devenir incontournable chez les Blues dans les années à venir.

Nathan (Amiens, Brésil, 21 ans) : au même titre qu’un Gaël Kakuta, ancien pensionnaire de Chelsea par ailleurs, il sera sans doute l’une des attractions d’Amiens cette saison. Recruté par les Blues en juillet 2015 contre la somme de 6 M€ en provenance de l’Atlético Paranaense, le milieu offensif a depuis passé les deux saisons suivantes au Vitesse Arnhem où il a progressé pour obtenir du temps de jeu. La première saison, il a surtout évolué en tant que remplaçant (4 titularisations pour 18 apparitions en championnat) avant de devenir un cadre la saison suivante (19 titularisations en 27 rencontres et 4 buts marqués). Arrivé dans les dernières heures du mercato à Amiens, le Brésilien attirera sur lui des regards curieux.

Mario Pasalic (Spartak Moscou, Croatie, 22 ans) : C’est un visage bien connu de la Ligue 1. Il y a deux ans, il avait été prêté à Monaco où le milieu de terrain avait perdu sa place au fur et à mesure de la saison. Parti l’an passé à l’AC Milan où il a participé à 24 rencontres de Serie A (pour 20 titularisations) et marqué 5 buts, l’international (2 sélections) poursuit son petit tour d’Europe. Il a rejoint cette fois-ci le Spartak Moscou, champion en titre de Russie, où il disputera notamment la Ligue des Champions. Il effectue un bon début de saison avec 4 titularisations lors des 5 matches joués et a même trouvé le chemin des filets à une reprise. Il est encore sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2021.

Cristián Cuevas (Twente, Chili, 22 ans) : Un peu comme Pasalic, il a déjà beaucoup voyagé malgré sa jeune carrière. Arrivé à Chelsea en 2013 depuis son club formateur de O’Higgins, le gaucher a enchaîné les prêts tous plus ou moins fructueux au Vitesse Arnhem (2013/2014), au FC Eindhoven (2013/2014), à Universidad (2014/2015) puis à Saint-Trond (2015/2017). Cette saison, c’est du côté de Twente qu’il est parti tenter sa chance mais il n’a pas encore disputé le moindre match. Le piston gauche au gabarit plutôt fluet (1,75 mètres pour 65 kg) mais doté d’une belle pointe de vitesse, rendrait de bons services de ce 3-5-2.

Jérémie Boga (Birmingham City, Côte d’Ivoire, 20 ans) : l’Ivoirien est lu aussi bien connu de la Ligue 1. Il avait effectué une saison à Rennes il y a deux saisons où malheureusement pour lui, les choses ne s’étaient pas passées comme prévu avec seulement 2 buts en 26 matches. Toujours prêté la saison suivante mais cette fois-ci du côté de Grenade, l’attaquant n’a pas connu beaucoup plus de réussite. En Liga, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises. Cette saison, il a disputé une rencontre de Premier League où il était titulaire mais a cédé sa place rapidement. Depuis, il est allé glaner du temps de jeu en Championship à Birmingham à la toute fin du mercato. Il devrait jouer ses premières minutes le week-end prochain.

Tammy Abraham (Swansea, Angleterre, 19 ans) : un peu comme Loftus-Cheek, l’attaquant est l’un des plus gros espoirs du club. Il a déjà connu une explosion au haut niveau l’an passé quand, à 19 ans, il a inscrit pas moins de 23 buts en 41 rencontres de Championship avec Bristol. Cette saison, une confirmation est attendue mais en Premier League cette fois-ci. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2022 avec Chelsea, a été prêté à Swansea cette saison où il a déjà trouvé le chemin des filets lors de ses 3 titularisations. Seul petit hic, l’arrivée tardive de Wilfried Bony au club gallois pourrait lui faire un petit peu d’ombre. A lui de prouver qu’il peut concurrencer un attaquant expérimenté aux joutes de Premier League.

La liste complète des joueurs prêtés :

Gardiens : Jamal Blackman (Sheffield United), Brad Collins (Forest Green Rovers), Nathan Baxter (Woking)

Défenseurs : Michael Hector (Hull City), Kurt Zouma (Stoke City), Todd Kane (Groningen), Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Matt Miazga (Vitesse Arnhem), Ola Aina (Hull City), Fikayo Tomori (Hull City), Fankaty Dabo (Vitesse Arnhem),

Milieux : Cristián Cuevas (Twente), Isaiah Brown (Brighton), Mario Pasalic (Spartak), Lewis Baker (Middlesbrough), Danilo Pantic (Partizan), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Nathan (Amiens), Charlie Colkett (Vitesse Arnhem), Victorien Angban (Waasland-Beveren), Jordan Houghton (Doncaster Rovers), Mason Mount (Vitesse Arnhem), Josimar Quintero (Rostov), Charlie Wakefield (Stevenage)

Attaquants : Jérémie Boga (Birmingham City), Tammy Abraham (Swansea), Ike Ugbo (Barnsley).