L’appétit vient en mangeant dit-on. L’OGC Nice ne dira pas le contraire. Après avoir enchaîné les bonnes performances, le club entraîné par Lucien Favre a commencé à se positionner comme l’un des prétendants sérieux au titre de champion de France. Mais avant d’en arriver là, il y a encore du chemin à parcourir pour des Niçois sacrés tout de même champions d’automne. Sur le terrain du mercato, les Azuréens ont un peu le même état d’esprit. Ils ont là aussi un bel appétit et ils ne cessent de multiplier les jolis coups. Ce fut le cas avec Hatem Ben Arfa, au fond du trou et revenu en grâce sur la Côte d’Azur. On pourrait en dire de même pour la nouvelle attraction de la Ligue 1 cette saison, Mario Balotelli. Nice a aussi mis la main sur Dante et Belhanda ou encore sur le prometteur Cyprien.

Autant dire que le mercato d’hiver des Aiglons, leaders de la L1 et habitués aux bons coups, sera scruté de très près. Les noms de Yacine Brahimi (FC Porto) ou encore d’Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune) ont été cités. Mais le président Jean-Pierre Rivère a indiqué dans les colonnes de But ! que ce marché serait différent. « Le mercato hivernal est très différent de celui d’été. Si on a une opportunité, on regardera. Mais on peut très bien s’arrêter là aussi… On nous met outsider pour le titre mais on reste une équipe jeune, qui a la volonté de progresser et de prendre du plaisir. Nous ne nous voyons pas plus beau que nous sommes (...) Un autre coup à la Balotelli ? Non (...). Pour nous, il n’y a pas de sujet Lavezzi. Il n’y aura pas de coup fumant en janvier. On a un budget. On doit s’y tenir et ne pas faire n’importe quoi non plus ».

Berahino, un joueur en conflit avec WBA

Mais cela ne veut pas dire que Nice n’est pas attentif. The Sun révèle que le Gym est sur la piste de Saido Berahino. La publication britannique affirme que les Aiglons sont prêts à passer à l’action, cet hiver ou cet été, pour mettre la main sur l’attaquant âgé de 23 ans. Un élément qui présente l’avantage d’être en fin de contrat en juin prochain. Mais la concurrence est féroce sur ce dossier puisqu’Everton, l’Inter Milan et la Roma sont eux aussi très intéressés. Nice, comme les deux clubs italiens, pourrait avoir un avantage sur ce dossier puisque West Bromwich Albion ne demanderait que 350 000€ en cas de départ cet hiver. Les écuries anglaises, elles, devraient débourser un peu plus de 9 M€. Quoi qu’il en soit, un départ de l’attaquant anglais n’est qu’une question de temps. En effet, les relations entre Berahino et les Baggies se sont considérablement détériorées.

Cela a commencé en février 2015 lorsque le joueur a déclaré dans une interview qu’il souhaitait aller voir ailleurs et évoluer dans un club plus ambitieux. Et alors que Tottenham avait formulé plusieurs offres au mercato d’été 2015, WBA les avait toutes repoussées. Le 1er septembre, le joueur s’était mis en grève et avait déclaré sur Twitter : « Je ne peux pas dire exactement comment le club m’a traité mais je peux dire officiellement que je ne jouerai plus West Bromwich ». S’il a finalement rejoué pour le club, un départ était envisagé à l’été 2016 puisque Crystal Palace et Stoke City étaient prêts à l’accueillir. Mais là encore, West Brom a refusé. Berahino a alors déclaré alors qu’il voulait aller au bout de son contrat qui se termine en juin 2017. Résultat, il n’a joué que 5 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. La dernière remonte au 10 septembre. En novembre, il a été envoyé dans un centre de remise en forme en France, puisque son entraîneur le trouvait trop gros. Prêt à sauter sur l’occasion, Nice aura donc fort à faire pour convaincre un élément revanchard mais très courtisé.