Tottenham a beaucoup changé ces dernières semaines. En effet, les Spurs ont limogé Mauricio Pochettino en pleine trêve internationale de novembre pour récupérer José Mourinho, libre depuis un an suite à son départ de Manchester United. Mais ce n’est pas tout. Les Londoniens ont perdu sur blessure leur attaquant star Harry Kane, qui devrait être absent jusqu’à avril et on se demande vraiment s’il retrouvera la totalité de ses moyens avant la fin de la saison.

Donc, forcément, pour rester en course pour les places à la qualification à la Champions League (les Spurs sont actuellement sixièmes à six points de Chelsea, quatrième et dernier qualifié), les patrons de Tottenham ont décidé de recruter. Leur première recrue a été Gedson Fernandes, en prêt en provenance de Benfica, et les Spurs ont fait une proposition de contrat à Olivier Giroud, qui attend patiemment de connaître son futur club, son avenir étant bouché à Chelsea.

Jeune mais expérimenté

Mais cela ne s’arrête pas là. En effet, les Spurs viennent de recruter, ce jour, Steven Bergwijn, l’ailier du PSV Eindhoven, âgé de 22 ans. « Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Steven Bergwijn en provenance du PSV Eindhoven. Steven a signé un contrat avec le club jusqu’en juin 2025 et portera le n° 23 », peut-on lire sur le communiqué fourni par l’équipe anglaise à propos de sa nouvelle recrue.

Cette saison, le natif d’Amsterdam a marqué cinq réalisations en seize rencontres d’Eredivisie. Malgré son jeune âge, il est plutôt rompu aux grandes joutes puisqu’il compte déjà neuf sélections avec les Pays-Bas de Memphis Depay et seize rencontres de Ligue des Champions. Le montant de l’opération n’a pas encore filtré, mais selon les indiscrétions des médias, le transfert s’élèverait à trente millions d’euros plus deux de bonus si certains objectifs sont atteints.