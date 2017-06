L’AC Milan veut retrouver de sa splendeur. Sixième du dernier championnat d’Italie, le club lombard retrouvera l’Europe la saison prochaine avec un troisième tour préliminaire de Ligue Europa à disputer avant d’accéder pour de bon à la C3. Autant le dire, les Rossoneri veulent réussir leur nouvelle campagne aussi bien sur la scène transalpine que continentale et, pour ce faire, s’en donnent les moyens sur le mercato.

Première recrue à débarquer à San Siro, le défenseur central Mateo Musacchio s’est engagé jusqu’en 2021 avec le Milan, lui qui évoluait depuis huit saisons en Espagne, à Villarreal. Et si l’Argentin a été le premier renfort à être officiellement annoncé par le club italien, voilà qu’un deuxième joueur arrive pour de bon. En effet, c’est désormais officiel, Franck Kessié est lui aussi rossonero.

« Le Milan AC a signé Franck Kessié en provenance de l’Atalanta Bergame pour un prêt de deux ans suivi d’une obligation d’achat. Le milieu de terrain a signé jusqu’en juin 2019 », indique le club milanais dans un court communiqué sur son site internet. Le montant de l’obligation d’achat n’est pas encore connu.

#ACMilan signed @KessieFranck from @Atalanta_BC, on a two year loan with obligation to buy#weareacmilan pic.twitter.com/b9swANddxn

— AC Milan (@acmilan) 2 juin 2017