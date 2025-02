Real Madrid : le verdict est tombé pour Dani Ceballos

Encore une blessure au Real Madrid. Alors que les Merengues ont récemment pu récupérer David Alaba, victime d’une déchirure aux adducteurs seulement un mois après son retour d’une rupture du ligament croisé qui l’avait éloigné des terrains durant plus d’un an, les Merengues ont cette fois-ci perdu Dani Ceballos ce mercredi, lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi contre la Real Sociedad.

Parte médico de Ceballos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2025

Titularisé par Carlo Ancelotti, le milieu de terrain a subi un choc avec Take Kubo en toute fin de match. Touché au genou gauche, l’Espagnol a dû quitter le terrain, en larmes, et aidé par les médecins du club. Le verdict est tombé, et il n’est pas bon : après des examens médicaux, Ceballos souffre «d’une lésion du muscle semi-membraneux avec atteinte du tendon de la jambe gauche», a annoncé le Real Madrid par un communiqué. Selon Cope, il devrait être absent durant deux mois, et manquera la double confrontation face à l’Atletico de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.