Lens : la venue d’Oscar Cortes en très bonne voie

Qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine, Lens doit se renforcer cet été dans l’optique d’être compétitif sur la scène européenne. Assailli de toutes parts pour de nombreux joueurs, le club artésien devra également prévoir certains départs et ainsi les compenser. Dans cette optique, le club serait proche de recruter Oscar Cortes en provenance du club de Millonarios en Colombie d’après des informations du journaliste local Pipe Sierra.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec son club, la transaction se situerait aux alentours des 4,5 millions d’euros et Lens posséderait entre 70 et 80% des droits du joueur, le reste appartenant aux Millonarios. Auteur de 4 buts durant la Coupe du monde U20 avec la Colombie, le jeune milieu offensif de 19 ans surfe sur sa très bonne saison dans son club formateur avec qui il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises et offert 3 passes décisives en 18 apparitions. Il signerait un contrat jusqu’en 2028.

