BL : le RB Leipzig enfonce Schalke 04, le Bayer en démonstration, Dortmund coince

Hier, le Bayern Munich s'est joué du Hertha Berlin (1-0) et le RB Leipzig (2e) s'est retrouvé relégué provisoirement à dix longueurs. Une situation compliquée pour l'équipe de Julian Nagelsmann qui devait gagner pour garder un maigre espoir de titre. Face à Schalke 04, le club de l'est de l'Allemagne a fait le travail. Dominateurs, les joueurs de Leipzig ont pris l'avantage avant la pause sur corner via une tête de Nordi Mukiele (45e+3). En seconde période, Marcel Sabitzer a doublé la mise d'une belle frappe (73e) tandis que Willi Orban a mis fin au suspense (87e). Cela permet à Leipzig de revenir à sept points du Bayern Munich grâce à cette victoire 3-0. De son côté, Schalke 04 reste la lanterne rouge avec 8 points au compteur et reste à 9 points du barragiste, l'Arminia Bielefeld.

Troisième membre du podium, le VfL Wolfsbourg a confirmé qu'il fallait compter sur lui contre Augsbourg. Les joueurs d'Olivier Glasner se sont imposés 2-0 grâce à Wout Weghorst (38e) et Ridle Baku (59e). À noter que deux buts signés Ridle Baku (55e) et Maximilian Arnold (70e) ont été refusés aux Loups pour des positions de hors-jeu. Wolfsbourg reste à trois points du RB Leipzig et devance le Bayer Leverkusen de trois points. Les joueurs de Peter Bosz ont réalisé un match fou contre le VfB Stuttgart, mais ils se sont imposés 5-2 avec des buts de Kerem Demirbay (18e et 31e), Leon Bailey (56e), Florian Wirtz (68e) et de la nouvelle recrue Demarai Gray (84e). Candidat au maintien, Mayence a fait une opération intéressante en dominant l'Union Berlin (1-0) et revient à 4 points du Hertha Berlin, le premier non relégable. Enfin, le Borussia Dortmund (6e) a sombré de nouveau contre Fribourg (8e). Les Marsupiaux s'inclinent 2-1 après les buts de Jeong Woo-Yeong (49e) et Jonathan Schmid (52e). Malgré le jeune Youssoufa Moukoko qui a réduit le score (76e), les joueurs d'Edin Terzic connaissent leur 8e défaite en 20 matches de championnat et sont à trois points du Bayer Leverkusen (4e), le premier qualifié en Ligue des Champions.

Les matches de l'après-midi

Augsbourg 0-2 VfL Wolfsbourg : Wout Weghorst (38e) et Ridle Baku (59e) pour Wolfsbourg

Bayer Leverkusen 5-2 VfB Stuttgart : Kerem Demirbay (18e et 31e), Leon Bailey (56e), Florian Wirtz (68e) et Demarai Gray (84e) pour le Bayer; Sasa Kalajdzic (50e et 77e) pour Stuttgart

Fribourg 2-1 Borussia Dortmund : Jeong Woo-Yeong (49e) et Jonathan Schmid (52e) pour Fribourg; Youssoufa Moukoko (76e) pour Dortmund

Mayence 1-0 Union Berlin : Moussa Niakhaté (22e sp) pour Mayence

Schalke 04 0-3 RB Leipzig : Nordi Mukiele (45e +3), Marcel Sabitzer (73e) et Willi Orban (87e) pour Leipzig

Le classement de la Bundesliga