Le Real Madrid a un œil attentif sur un champion du Monde français

Récent vainqueur du Celta de Vigo, le Real Madrid est installé confortablement sur le trône de la Liga depuis plusieurs mois. L'équipe de Carlo Ancelotti est à quelques pas du titre national, tout en étant encore en lice en Ligue des Champions avec un quart de finale aller-retour à disputer contre Chelsea (06/04, 12/04). La saison de la Casa Blanca est donc pour le moment une réussite, pourtant le dernier mercato estival n'a pas été de tout repos. Les Merengues ont effet perdu des cadres comme Sergio Ramos (PSG) et Raphaël Varane (MU), mais David Alaba et Eduardo Camavinga sont arrivés.

Dès la fin de saison, avec la nouvelle fenêtre des transferts, le président Florentino Pérez et ses équipes tenteront en tout cas d'apporter de jolis renforts à l'entraîneur italien. En ce sens, les noms de Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Aurélien Tchouameni (AS Monaco) ont été récemment associés au Real Madrid pour le prochain mercato estival. Mais ce week-end, un autre nom est sorti dans la presse espagnole, et ce n'est pas celui du Français qui évolue sur le Rocher.

Real-Kanté, épisode 3

Selon le média espagnol AS, le Real Madrid s'est penché sur la situation de N'Golo Kanté, arrivé à Chelsea en 2016. Car le numéro 7 du club londonien arrive en fin de contrat en juin 2023 et si les Blues veulent récupérer des liquidités, il faudra le vendre cet été. À moins que l'ancien joueur de Leicester City ne prolonge d'ici là avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Mais cette situation contractuelle intrigue plusieurs clubs, dont le Real Madrid donc.

Surtout que comme le rapporte le quotidien, Chelsea est très intéressé par Declan Rice (West Ham) et Aurélien Tchouameni, qui jouent au même poste que l'international français (52 capes, 2 buts). Une arrivée de l'Anglais, l'une des cibles prioritaires du board londonien, pourrait donc changer pas mal de choses cet été. Et nul doute que la Casa Blanca, déjà intéressé par N'Golo Kanté en 2016 et 2019, sera en profiter alors que le Paris Saint-Germain avait aussi essayé de le recruter l'hiver dernier...