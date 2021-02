Le PSG et les cadors européens à fond sur Renato Tapia

La suite après cette publicité

Les mercatos se suivent et se ressemblent. De nombreux clubs sont sur les mêmes pistes et quand le Paris Saint-Germain est dans le lot, forcément, on retrouve aussi d'autres grandes écuries européennes. C'est une nouvelle fois le cas, selon le média espagnol AS. Cette fois, la piste parisienne se nomme Renato Tapia, le milieu de terrain péruvien de 25 ans, qui évolue actuellement en Liga, du côté du Celta de Vigo d'Eduardo Coudet.

Mais Leonardo, le directeur sportif parisien, n'est pas du tout seul, comme susmentionné, sur le dossier. En effet, l'Atlético de Madrid et la Juventus Turin suivent aussi l'international péruvien. L'année dernière, le joueur a signé un contrat jusqu'en 2024 avec une clause libératoire à 30 millions d'euros. Une somme largement abordable pour les clubs cités. En cas de départ, Tapia deviendrait le joueur le mieux vendu par Vigo depuis Lobotoka (20 M€ plus 4 de bonus).

Adoubé par Iago Aspas

Il est sans doute l'une des révélations de cette première partie de la saison en Liga et a vu sa valeur multipliée par quatre (2,5 M€ à son arrivée, 10 aujourd'hui selon Transfermarkt). Dans cette édition de la Liga, il a démarré toutes les rencontres sauf une, celle contre Villarreal à cause d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Iago Aspas, l'attaquant de l'équipe, a même eu de jolis mots pour lui : « c'est un joueur indispensable pour nous. »

Tapia a pris encore plus d'importance dans l'équipe depuis l'arrivée de Coudet puisque c'est lui qui gère l'équilibre du milieu de terrain et donc qui compense toutes les montées de ses coéquipiers. En plus de cela, il est en train d'obtenir la nationalité néerlandaise (il a évolué cinq années aux Pays-Bas), ce qui va lui permettre de ne pas prendre, dans n'importe quel effectif, une place d'extracommunautaire. Le Celta de Vigo ne devrait pas garder sa pépite péruvienne très longtemps.