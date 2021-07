Franck Ribéry ne digère pas son départ de la Fiorentina

Un temps annoncé de retour à l'Olympique de Marseille, Franck Ribéry (38 ans) est au cœur des rumeurs ces dernières heures. Un possible come-back dans la cité phocéenne finalement démenti par le patron marseillais Pablo Longoria. Interrogé sur Toscana TV, le natif de Boulogne-sur-Mer est d'ailleurs revenu sur son départ de la Fiorentina avant d'évoquer son avenir. Un départ de la Viola qu'il ne semble pas digérer.

« Cela a été deux très belles années, pas faciles mais je suis content parce que j’ai rencontré tant de gens, une belle ville et ses fans. Dommage parce que je pensais continuer une année supplémentaire avec la Fiorentina. L’avenir ? Je ne sais pas encore. Comme je l’ai dit, mon idée était vraiment de continuer avec la Fiorentina un an de plus. C’était dur parce que pendant trois à quatre semaines je n’ai jamais rien entendu. Personne ne m’a appelé et cela signifie qu’ils m’ont manqué un peu de respect. Il me semblait que ces deux années où j’ai tout donné n’ont pas été reconnues. J’espère néanmoins rester en Italie. »