Toulouse : Augsourg a fait une offre pour Mikkel Desler

Déjà pisté par le Stade Rennais mais aussi par Augsbourg à la fin du mois de juillet dernier, comme nous vous l’avions révélé, Mikkel Desler continue de susciter les convoitises du club évoluant en Bundesliga après un début de saison convaincant avec le TéFéCé et alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Toulouse. Selon nos toutes dernières informations, les dirigeants de la formation allemande ont d’ailleurs fait une offre à hauteur de 2M€ bonus compris à leurs homologues français pour s’offrir le joueur de 28 ans.

Une offre refusée par les dirigeants du TFC pour son joueur arrivé à l’été 2021 et qui a été l’un des principaux artisans de la montée du TéFéCé en Ligue 1 à l’issue de l’avant-dernière saison. Durant le précédent exercice, le latéral droit danois a également été en première ligne lors de la victoire en Coupe de France, la première de son histoire pour le club toulousain. Affaire à suivre donc…