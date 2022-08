Chelsea et Manchester United négocient un improbable échange

La suite après cette publicité

Cette fin de mercato en Angleterre devient complètement folle. Chelsea et Manchester United ne sont pas encore satisfaits de leur effectif respectif et vont encore bouger, quitte à dépenser des fortunes. MU est toujours empêtré avec Cristiano Ronaldo, lequel va probablement rester, et cherche des renforts en défense, au milieu et en attaque, pendant que les Blues veulent toujours un défenseur central et un attaquant.

Pour ce dernier poste, c'est Pierre-Emerick Aubameyang le favori. Les négociations sont déjà bien entamées avec le FC Barcelone pour faire venir le Gabonais. Pour ce qui est du défenseur central, Chelsea tente encore de convaincre Leicester de lui céder Wesley Fofana. Ce dernier a même été écarté du groupe par Brendan Rodgers à cause des rumeurs dont il fait l'objet. Mais face aux difficultés à conclure ce dossier, Chelsea cherche d'autres solutions.

La situation de Maguire devient intenable

Le club londonien regarde du côté de MU et pense à un certain Harry Maguire (29 ans). D'après le Daily Mail, une première prise de contact a eu lieu pour échanger le capitaine mancunien avec Christian Pulisic (23 ans), qui est lui dans le viseur des Red Devils. Une affaire qui arrangerait plus ou moins les deux équipes. L'Américain souhaite jouer davantage, lui qui est la plupart du temps remplaçant, tandis que Maguire est en difficulté dans son club.

Après des débuts catastrophiques en Premier League, il risque de perdre sa place lundi soir contre Liverpool au profit de Raphaël Varane. Pire encore, il est la cible depuis plusieurs mois d'une fronde de la part de ses propres supporters, qui réclament à minima que le club lui retire le brassard, indigne de ses performances dans une telle institution. Même si on a de quoi être surpris par un tel deal, on peut lui trouver du sens.