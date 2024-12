Sondage : le Mondial des Clubs n’emballe personne

Ces derniers mois, la FIFA a décidé de dévoiler son nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs. La première édition de ce nouveau modèle se déroulera cet été aux Etats-Unis. Un format unique avec 32 équipes (comme un Mondial classique) et avec les meilleures équipes de chaque continent. La semaine dernière, le PSG a d’ailleurs enfin connu sa poule. Le club de la capitale affrontera l’Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Mais cette compétition qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet prochain a du mal à emballer le public et les joueurs qui se plaignent déjà d’un nombre trop élevé de match dans la saison. Nous vous demandions d’ailleurs si ce nouveau format proposé par la FIFA était excitant à vos yeux. Eh bien, sur près de 60 000 votants, vous êtes 76% à penser que non. Vous n’êtes pas du tout hypé par ce nouveau système et cette compétition en général.