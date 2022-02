Atlético de Madrid : le groupe convoqué pour le choc face au Barça

C'est le choc du week-end en Liga : FC Barcelone - Atlético de Madrid. Une affiche déterminante dans la course à la Ligue des Champions. Cinquième du championnat avec 35 points au compteur, le Barça accueille, ce dimanche à 16h15, l'Atlético Madrid, quatrième avec une seule unité de plus. Un duel d'ores et déjà décisif pour la suite de la saison et l'obtention du quatrième et dernier ticket pour la prochaine LDC.

Pour cette rencontre, Diego Simeone a ainsi convoqué un groupe de 19 joueurs. Privé de Llorente et Kondogbia, l'entraîneur des Colchoneros devra surtout se passer des services d'Antoine Griezmann. Blessé depuis le début du mois de janvier et un match de Coupe du Roi face au Rayo Majadahonda, l'attaquant international français voit donc ses retrouvailles avec le Barça avortées...