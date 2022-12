L’OM a déjà fixé sa priorité du mercato

La suite après cette publicité

Ça y est, on est presque au bout de cette Coupe du Monde 2022. Les 8 meilleures équipes vont s’affronter et il n’en restera qu’un. Chacun reviendra ensuite à son pain quotidien : les championnats nationaux. Mais, ceux qui ne sont pas concernés par ce Mondial ne chôment pas pour autant.

Depuis le 30 novembre, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont retrouvé le chemin de l’entraînement, ils sont même partis, dimanche dernier, en Espagne, à Marbella, pour un stage. Qui dit reprise dit forcément mercato aussi, avec l’ouverture du marché hivernal, le 1er janvier prochain.

L’OM s’est dépeuplé offensivement

On sait aussi que dans ces moments-là, le président de l’OM, Pablo Longoria, ne se repose pas vraiment. Alors que nous sommes toujours dans l’attente de la résolution d’un départ de Gerson, les Phocéens ont cédé Luis Suarez, arrivé l’été dernier, a Almeria, en prêt avec option d’achat obligatoire (8 M€) en cas de maintient.

Mais, en plus, l’OM a perdu sur blessure Amine Harit. Le Brésilien n’entrant plus dans les plans de Tudor, le Colombien parti et le Marocain sur le flanc, les Marseillais se retrouvent dépeuplé offensivement. Ainsi, c’était déjà le cas avant ce départ, la priorité sera de recruter pour renforcer offensivement les rangs d’Igor Tudor. La piste menant à Ruslan Malinovskyi n’est pas enterrée et l’Ukrainien pourrait ne pas être le seul renfort. Ça va vite bouger à l’OM cet hiver.