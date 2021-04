Liga : Séville domine la Real Sociedad, Osasuna enfonce Elche

Pour la 33eme journée de Liga, la Real Sociedad accueillait à 14h le Séville FC dans un match intéressant pour la course à l’Europe. Les deux équipes étant respectivement cinquième et quatrième. Dans le même temps, Elche, qui espérait sortir de la zone rouge, se déplaçait sur la pelouse d’Osasuna.

Dans un match assez animé et qui s'est joué en première période, ce sont les Sevillans qui ont pris le meilleur sur leur adversaire. Si Fernandez ouvrait le score pour la Real Sociedad (1-0, 5e), Fernando égalisait vingt minutes plus tard (1-1, 22e). En Nesyri donnait la victoire aux siens dans la foulée (1-2, 24e). Le Marocain a inscrit son 16eme but en Liga et aurait pu en marquer d’autres puisqu’il a touché deux fois les montants et a manqué un face à face. Avec cette victoire, Séville a largement assuré sa quatrième place puisqu'elle compte 17 points d'avance sur son adversaire du jour et peut même titiller les trois clubs du haut de tableau pour la course au titre. De son côté, Osasuna a disposé d'Elche qui pointe toujours à la 18eme place mais à seulement 3 points de Eibar, dernier qui a un match en moins. Kike Barja (1-0, 38e) et un CSC de Diego Gonzalez (2-0, 68e) ont donné la victoire à Osasuna.