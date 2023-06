Eric Cantona a failli entrainer l’OM

La suite après cette publicité

L’OM est aujourd’hui à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ d’Igor Tudor. On s’avance vers une finale entre Marcelino et Christophe Galtier. Eric Cantona n’a jamais été une piste pourtant l’ancien attaquant a bien failli diriger le club phocéen un jour. C’est Pascal Olmeta qui l’a révélé sur les ondes de RMC ce mardi. À l’époque où Robert Louis-Dreyfus était encore le président, il avait rencontré l’ancien enfant terrible du foot français car ce dernier souhaitait entamer une carrière d’entraîneur à l’OM. Seulement, il a vite été refroidi par le Vélodrome.

«Il avait été voir Dreyfus à l’époque et quand il a entendu Dreyfus se faire siffler, il a dit : "ce n’est pas là que je dois aller", raconte Olmeta avant de donner plus de détails. Oui, ils s’étaient rencontrés avec M. Dreyfus mais une fois en tribune, il a vu Dreyfus se faire siffler et a dit : "je n’ai rien à faire là."» Cantona n’est finalement jamais devenu entraineur. Si l’ancien gardien de l’OM révélait cet épisode, c’était aussi pour redonner un contexte si jamais Galtier devenait le nouveau technicien de l’OM. «Galtier peut être un très bon entraîneur, mais il arrive de Paris. Donc si les résultats ne prennent pas, c’est vite compliqué.»

