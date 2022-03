PSG : le Bayern passe déjà la seconde pour El Chadaille Bitshiabu !

La suite après cette publicité

Voilà un nouveau pavé dans la mare pour le PSG et pour Leonardo. Déjà en grande difficulté dans le dossier Kylian Mbappé, incapable de finaliser la prolongation de Xavi Simons dont les contrats arrivent à leur terme au 30 juin, c'est désormais le cas El Chadaille Bitshiabu qui va donner des sueurs froides au directeur sportif brésilien. Il faut dire que lors de la signature du premier contrat pro, ce défenseur central d'1m96 déjà très mûr pour son poste, au physique impressionnant, au leadership naturel et qui dispose d'une qualité de relance au pied largement supérieure à la moyenne, était alors considéré comme l'un si ce n'est le plus grand espoir de sa génération en charnière.

De quoi forcer le PSG et Leonardo a proposé un bon premier contrat à l'international tricolore U17 et surtout à donner quelques garanties sur son temps de jeu. Une offre qu'il a acceptée sans hésiter puisque ses requêtes avaient été exaucées par l'homme fort de la direction sportive du PSG. S'il a intégré le groupe pro l'été dernier et qu'il a participé à toute la préparation estivale du groupe de Mauricio Pochettino, il a finalement disparu des radars et n'a pas eu le temps de jeu qu'on lui avait promis chez les pros. Avec seulement deux apparitions en Coupe de France contre Feignies et contre Vannes pour un total de 40 minutes de temps de jeu, le bilan est maigre pour celui qui fête ce 16 mars ses 17 ans. Et ce d'autant plus que Sergio Ramos qui avait été recruté en défense centrale l'été dernier est toujours quasiment blessé.

Le Bayern prêt à racheter le contrat du joueur !

Une situation qui commence donc à agacer l'entourage du joueur qui a vu quelques anciens courtisans du joueur revenir à la charge, à commencer par le Bayern Munich comme l'évoquait hier la presse allemande. Mais ce n'est pas qu'une simple rumeur. Selon nos informations, des rendez-vous ont déjà eu lieu entre le club bavarois et l'entourage du joueur. Le Bayern a repéré le joueur, qui a d'ailleurs été aligné par Zoumana Camara en 1/4 de finale de Youth League face à Salzbourg ce mercredi au Camp des Loges (1-3), depuis de nombreuses années et voit en lui un potentiel futur titulaire dans sa défense, même s'il serait intégré tout d'abord en réserve pour qu'il puisse s'adapter à ce nouvel environnement.

Pour cela, le club allemand, qui avait déjà réussi à arracher Tanguy Kouassi il y a quelques mois, est prêt à offrir une belle somme au PSG alors qu'il avait réussi à parfaitement gérer le dossier El Chadaille Bitshiabu il y a 18 mois, cette fois-ci Leonardo va avoir bien du mal à s'en sortir et ce n'est pas la situation chaotique qui règne actuellement à Paris qui va l'aider...