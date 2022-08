Newcastle offre 40 M€ pour Harrison

Newcastle a des moyens financiers quasi illimités mais cela ne rend pas forcément les choses plus aisées. Les clubs approchés réclament souvent des tarifs délirants et les joueurs ciblés attendent aussi d'en savoir plus sur les ambitions du club du nord de l'Angleterre. Résultat, le mercato estival des Magpies apparaît encore un peu chétif.

Cela changera peut-être avec Jack Harrison, l'ailier anglais de Leeds, pour lequel Newcastle a soumis une nouvelle offre. Selon nos informations, elle s'élève à 40 M€ pour le joueur de 25 ans. Leeds en espère encore plus, aux alentours de 47 M€. Pour l'instant, Newcastle a recruté Sven Botman, Nick Pope, Matt Targett et Alex Murphy.