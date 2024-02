Rouen-Monaco : les compositions officielles

Les huitièmes de finales se terminent ce soir avec la rencontre Rouen-Monaco (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Après avoir fait tomber Toulouse au tour précédent, les Diables rouges normands sont prêts à en découdre face à un autre club de Ligue 1.

Pour ce faire, Maxime D’Ornano a concocté un 3-4-2-1 avec quasiment le même onze que lors du match contre les Pitchounes. Manque à l’appel Kabongo qui a tiré son pénalty avec un tendon d’achille en moins et Bezzekhami, remplacé numériquement par Mion et Allée. Du côté du 3-4-3 d’Adi Hütter, on a fait tourner. Majecki prend la place dans les buts comme depuis le début de la coupe de France. Ben Yedder prend place sur le banc et Balogun accompagné de Minamino et Golovin devront mettre le feu dans la défense rouennaise.

Les compositions officielles :

FC Rouen 1899 : Aggoune - Bassin, Bouzamoucha, Sanson - Allée, Benzia, Mion, Sy - Abdelmoula, Loppy - Benkaid

AS Monaco : Majecki - Salisu, Kehrer, Maripan - Jakobs, Fofana, Zakari0, Vanderson - Golovin, Balogun, Minamino