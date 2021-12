JT Foot Mercato : le PSG en plein chaos

La suite après cette publicité

Rififi à Paris

À Paris la tension monte, notamment au sein du vestiaire où les privilèges de certains font jaser. Selon L'Équipe, le comportement de Neymar est pointé du doigt, mais cela concerne également d'autres joueurs, comme Lionel Messi qui a loupé l'entraînement au lendemain de la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Autre problème dans le groupe, les esprits commencent à s'échauffer entre Navas et Donnarumma alors que la concurrence fait rage entre les deux portiers. Toutes ces tensions ne plairaient pas vraiment à certains, à l'instar de Presnel Kimpembe qui songe à quitter la capitale.

Les Tricolores sur le départ

Le Bayern Munich compte bon nombre de Français au sein de son effectif depuis plusieurs saisons, mais la donne pourrait changer. En effet, les dirigeants du club allemand voudraient finalement vendre Corentin Tolisso cet hiver, pour récupérer un peu d'argent, car le contrat du milieu de terrain se termine l'été prochain. Par contre, ils voudraient bien prolonger Kingsley Coman et des discussions sont entamées, mais il serait trop gourmand financièrement. Ce qui pourrait le pousser vers la sortie. Benjamin Pavard souhaiterait évoluer plutôt en défense centrale, et demanderait une hausse de son salaire. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il pourrait lui aussi faire ses valises.

Le Barça bloqué pour son mercato ?

Xavi et le Barça rêveraient en Bleu en ce moment, puisqu'ils souhaiteraient faire venir un certain Jules Koundé, selon Sport. Sa technique et sa lecture du jeu feraient de lui un joueur compatible avec la philosophie du coach ibérique. Sauf qu'il y a un petit problème, la clause de Koundé est fixée à 80 M€, et le Seville FC ne veut pas négocier. Vu les galères financières du FC Barcelone, ça s'annonce compliqué. D'ailleurs, le dossier de Ferran Torres lui aussi pourrait bloquer à ce niveau. Manchester City exigerait 60 M€, alors que pour l'instant les Catalans n'ont pu monter qu'à 45 M€...