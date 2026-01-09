Menu Rechercher
OM : Matt O’Riley s’excuse auprès des supporters

PSG 2-2 Marseille

Ce jeudi, l’OM s’est incliné en finale du trophée des Champions. Menant au score dès la 87e minute de jeu, les Marseillais se sont sabordés sur une ultime contre-attaque conclue par Gonçalo Ramos. Aux tirs au but, les hommes de Roberto De Zerbi se sont heurtés à un grand Lucas Chevalier qui a notamment repoussé la tentative de Matt O’Riley. Une sale virée au Koweït pour le milieu danois, auteur d’une entrée difficile. Ce vendredi, le joueur prêté par Brighton a même tenu à s’excuser auprès des supporters marseillais en story Instagram :

«A toute la famille marseillaise, acceptez mes sincères excuses. Je sais à quel point cela signifiait pour nous tous et combien d’efforts ont été investis par les joueurs, le personnel et les supporters pour atteindre ce point. Tout ce travail et votre croyance auraient dû être récompensés. Tu méritais celle-ci plus que quiconque. Merci d’être derrière nous. Nous reviendrons plus fort pour vous. Allez l’OM.»

