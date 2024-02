Borussia Dortmund : gros coup dur pour Sébastien Haller

Champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, Sébastien Haller (29 ans) va manquer plusieurs semaines de compétition. Victime d’une entorse à une cheville lors de la CAN, l’attaquant ivoirien ne pourra donc pas aider le Borussia Dortmund lors des prochains matches. Pour rappel, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’a pas encore marqué en douze matches avec le BvB (Bundesliga et C1 confondues).

La suite après cette publicité

«Le Borussia Dortmund sera privé de Sébastien Haller pendant plusieurs semaines. L’international ivoirien s’est tordu la cheville lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations et a été remplacé peu avant la fin. Les examens effectués vendredi matin à Dortmund ont révélé que la blessure à la cheville de Haller, qu’il a subie contre Mayence à la mi-décembre, a repris de plus belle et que l’attaquant devra à nouveau faire une pause pour le moment. Rétablissez-vous vite, Seb», a indiqué en ce sens le communiqué des Marsupiaux.