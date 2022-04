Bayern Munich : les trois options de Robert Lewandowski pour son avenir

La suite après cette publicité

On parle beaucoup de Kylian Mbappé ou d'Erling Haaland, à juste titre, mais un autre joueur de classe mondiale risque de faire beaucoup parler de lui cet été. Ce joueur, c'est Robert Lewandowski. Alors que son contrat avec le Bayern se termine en 2023, le buteur polonais est au cœur de nombreuses rumeurs, alors qu'une prolongation ne semble pas forcément d'actualité.

Selon les informations de Sky Sports, il y a actuellement trois options pour son avenir, alors que le patron bavarois Oliver Kahn a fait savoir que l'écurie allemande veut le retenir « le plus longtemps possible ». La première d'entre elle est celle d'une prolongation. D'après l'édition allemande du prestigieux média, c'est même la possibilité la plus probable actuellement.

Très cher pour le Barça

Seulement, le Polonais souhaite une hausse de salaire conséquente, ce qui fait hésiter l'état-major du club, puisque l'ancien du BVB fêtera ses 34 ans cet été. Et la pandémie empêche aussi le club, de toute manière toujours très prudent sur ces questions, de faire des folies. Deuxième option, celle de rester une saison de plus sans prolonger, et donc partir en fin de saison 2022/2023, ce qui pourrait aussi faire les affaires du Bayern qui aurait un peu de marge pour lui trouver un remplaçant.

Puis, dernière option qui n'est pas à écarter : un départ au FC Barcelone, club le plus intéressé par ses services, alors que le Polonais serait séduit par l'idée de jouer en Catalogne. Le champion d'Allemagne en titre demanderait cependant un sacré pactole et l'offre initiale de 30-35 millions d'euros du Barça ne serait pas considérée comme satisfaisante. Autant dire que la tendance est donc surtout à une saison de plus en Bavière !