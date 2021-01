OM : Eric Di Meco répond à Jacques-Henri Eyraud

Juste avant les fêtes de Noël, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille, s’était une nouvelle fois attiré les foudres des supporters olympiens. La raison ? Sa façon très spéciale de gérer l’OM. En clair, JHE ne veut pas de fans phocéens travaillant au sein du club. Une manière de penser qui ne plaît pas du tout à un ancien de la maison marseillaise, Eric Di Meco.

« Ce qui me gêne dans es propos et ce qui n’est pas vrai, c’est qu’il est en train de nous faire croire que quand l'OM perd deux matches, les mecs n'arrivent plus à travailler. Mais comment tu peux dire ça ? Si quelqu’un n’est pas compétent, tu le vires ! Pourquoi tu dis ça ? Dans les gros clubs avec forte identité, les mecs qui travaillent au club bandent pour leur club. C’est l’essence même de l’histoire du sport », a-t-il déclaré sur RMC Sport.