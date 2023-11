L’opération invraisemblabe que prépare Manchester United pour se débarrasser du flop Antony

C’est un des plus gros échecs de ces dernières années en termes de mercato. Lorsque Manchester United mettait 100 millions d’euros sur la table pour arracher Antony à l’Ajax à l’été 2022, tout le monde semblait convaincu que les Red Devils s’étaient offert un des meilleurs ailiers de la planète. La suite a cependant été difficile pour le joueur, qui a vécu une première saison difficile en Angleterre.

Une année d’adaptation pendant laquelle ce moins-bien était en quelque sorte accepté. Mais cette saison, il fallait faire mieux. Et c’est bien mal parti puisque le joueur de la Canarinha est toujours aussi performant. Il n’affiche par exemple aucun but ni aucune passe décisive en 8 rencontres de Premier League et 2 matchs de Ligue des Champions. Il est régulièrement critiqué par les médias et par les consultants britanniques. Pour ne rien arranger, il a récemment fait scandale pour des affaires de violences conjugales qui ont poussé les Mancuniens à l’écarter pendant un peu plus de deux semaines.

Un drôle de deal

Un cas délicat à gérer pour Manchester United donc, tant sur le plan sportif qu’en dehors des terrains. Voilà qu’en Angleterre, le Mirror dévoile une drôle d’information. Les Mancuniens voudraient envoyer Antony à Flamengo, au Brésil. En échange, le club de Premier League voudrait récupérer Gabriel Barbosa, l’attaquant de 27 ans de l’écurie brésilienne, qui fait partie des meilleurs joueurs du pays.

Manchester United veut renforcer son attaque - et considère qu’Antony n’a plus rien à apporter - et jette ainsi son dévolu sur son compatriote. L’ancien de l’Ajax ne serait pas vendu, mais prêté, et cette idée intéresse particulièrement Flamengo. Cette saison, Barbosa inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en 23 matchs de championnat. Des chiffres un peu loin de ses standards, lui qui a notamment fait une saison à 25 buts et 8 passes décisives en 29 rencontres en 2019. Sa première aventure européenne à l’Inter puis à Benfica, avait été un échec. Affaire à suivre…