Rennes : Martin Terrier ne partira pas

Buteur lors de la victoire face à Ajaccio ce week-end (2-1), Martin Terrier s'imagine encore à Rennes pour un moment. Dans une interview, l'attaquant de 25 ans s'est exprimé sur sa bonne performance face au club corse et sur son avenir avec le club breton : « c’est toujours positif de marquer, on aime être décisif par le but ou la passe et j’espère pour moi qu’il y aura la même issue que la saison passée. (…) Si je serai encore là ? Oui c’est sûr et certain. Je me sens bien ici, j’ai passé beaucoup de paliers l’année dernière, je suis ambitieux, épanoui. »

La saison dernière l'ancien Lyonnais a réalisé de très bonnes statistiques avec le Stade Rennais. Auteur de 45 matchs pour 21 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, le natif d'Armentières reste aux portes de l'équipe de France. Cependant, le joueur a conscience que la concurrence est rude chez les Bleus. Mais il garde ce désir en ligne de mire. « C’est un objectif pour moi. J’ai encore beaucoup de travail car à ce poste-là, il y a du monde et de grands joueurs, mais j’ai pris en maturité et en expérience, donc je vais tout faire pour continuer. »