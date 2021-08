Le président du Rwanda cartonne Arsenal

Battu nettement par Brentford (2-0) hier soir, Arsenal a totalement loupé son entrée en lice dans cette saison 2021/2022 de Premier League. À part quelques éclaircies via Emile Smith-Rowe, les Gunners ont semblé apathiques ce qui a eu le don d'énerver Paul Kagame. Supporter du club londonien, le président du Rwanda est aussi un sponsor d'Arsenal. En effet, un partenariat existe entre le club anglais et le pays africain depuis 2018. Arsenal arbore ainsi un logo "Visit Rwanda" sur ses manches.

Habitué à commenter les matches d'Arsenal sur twitter, Paul Kagame est sorti de ses gonds après cette nouvelle défaite : «nous ne devons pas excuser ou accepter la médiocrité. Une équipe doit être construite dans le but de gagner, gagner, gagner. De sorte que lorsque nous perdons, ce n’était pas prévu. Nous savons tous sur quelles épaules repose ce lourd fardeau. J’espère qu’ils le savent aussi ou même qu’ils l’acceptent.» Après un retard à l'allumage, Arsenal va vraiment devoir rectifier le tir dès dimanche prochain avec la réception de Chelsea.

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose....it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End